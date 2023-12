Seduc destaca protagonismo do Pará em ações de educação ambiental

O protagonismo do Pará em educação ambiental na rede pública de ensino do Brasil foi destacado pelo secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, ao participar de dois painéis na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na sexta-feira (8), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

No primeiro compromisso do dia, o secretário do Pará foi um dos palestrantes do painel ‘”Empregos verdes: preparando o caminho para um futuro sustentável”, que teve as participações do sul-coreano Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), e Irina Bokova, ex-diretora-geral da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O debate foi promovido pelo Centro Ban Ki-moon para Cidadãos Globais (BKMC).

“Reunimos com o Centro Ban Ki-moon para juventude e foi muito proveitoso, porque falamos sobre os empregos verdes, sobre o futuro da juventude, e como isso passa pela educação. Afinal, hoje foi o dia da educação na COP-28. Foram momentos muito importantes, onde o Pará pôde mostrar o que está fazendo e, mais do que isso, o que ainda vamos fazer e entregar não só para o Pará, como para o Brasil e o mundo”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O painel sobre “Empregos Verdes: Preparando o Caminho para um Futuro Sustentável” debateu o papel fundamental que a educação ambiental desempenha na promoção da preservação ambiental e do crescimento econômico. Neste sentido, Rossieli Soares ressaltou que o Pará será o primeiro estado brasileiro a ensinar educação ambiental nas escolas públicas, para fomentar o pensamento e a prática sustentáveis de forma vertical, e não somente transversal.

Já no primeiro bimestre de 2024, aulas sobre educação ambiental, sustentabilidade e clima serão ministradas para toda a educação básica, de forma obrigatória, na rede estadual, beneficiando mais de 500 mil alunos.

“Papel dos Ministérios” – Já o segundo painel do dia foi sobre a temática “Impulsionando as Mudanças Climáticas Sistêmicas: O Papel dos Ministérios da Educação”, organizado pela Fundação Varkey, e que teve como moderador Agustín Porres, diretor Regional para a América Latina da Fundación Varkey.

Os palestrantes falaram de ações sobre as políticas de educação para o meio ambiente e clima. “Tivemos a oportunidade de, junto com a Fundação Varkey, organizar o Prêmio Global Teacher Prize, fazer um debate com ministros subnacionais da América do Sul, especialmente sobre educação ambiental e o papel da nossa juventude’”, completou Rossieli Soares.

Também participaram como palestrantes Sedoff Miguel, do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia de Misiones, Argentina; Práxedes López, do Ministério da Educação de Corrientes, Argentina; Ferdinando Regalia, gerente do Departamento do Setor Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento; Alberto Cárdenas, diretor Executivo da Peru Champs, e Anello Francisco, vice-presidente sênior de Educação da Aleph Holding.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação