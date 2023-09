Seduc divulga relação de estudantes selecionados para o cursinho Enem Pará 2023

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou, nesta quarta-feira (27), os nomes dos estudantes selecionados no cursinho gratuito preparatório Enem Pará 2023, voltado para alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A lista completa por ser acessada no link.

Este ano, foram oferecidas mais de mil vagas para estudantes de baixa renda da região metropolitana de Belém. A seleção foi realizada de acordo com critérios socioeconômicos que constam na base de dados do sistema da Seduc.

Na própria lista, o estudante deve verificar a sala e o turno em que foi lotado para assistir às aulas, bem como os dias da semana em que serão realizadas. Os alunos não selecionados neste etapa, de acordo com os critérios socioeconômicos, ficarão registrados no cadastro de reserva, e caso de desistências, serão chamados de acordo com a ordem conquistada.

As aulas presenciais serão iniciadas no próximo dia 02 de outubro, na Escola Estadual Dom Pedro II, em Belém, (Travessa Lomas Valentinas, 2.140, no bairro do Marco), nos turnos da tarde, de 14h às 18:45h, e noite, das 19h às 22h. Os estudantes foram divididos em dois grupos: o primeiro assiste às aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras, e o segundo grupo, às terças, quintas e sábados. O estudante selecionado deve verificar os detalhes ao lado do seu nome na lista.

Durante as aulas, os candidatos que farão as provas do Enem, marcadas para os dias 5 e 12 de novembro, receberão reforço em todas as disciplinas com aulas ministradas por professores da rede estadual. No ano passado, cerca de 400 estudantes do cursinho foram aprovados nos vestibulares do Pará.

Reforço – Além do cursinho presencial, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), também oferece o programa Enem Pará 2.0 para os estudantes da rede estadual.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação