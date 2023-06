Seduc emite documentos escolar para estudantes de unidades educacionais extintas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Belém, está emitindo documentos para ex-estudantes de unidades educacionais extintas no Pará, que precisam comprovar ou recuperar a documentação escolar (certificado de ensino médio e histórico escolar), podem procurar a Coordenadoria de Documentação Escolar (Codoe), localizada no prédio-sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Belém, para solicitar os documentos gratuitamente.

O processo também vale para aqueles que mudaram de estado, país, ou trocaram o estado civil. Para esses casos devem procurar o Codoe, já que não é possível, de forma alguma, emitir a documentação de forma-online, apenas de forma física. Caso o ex-aluno esteja impossibilitado de se dirigir ao Codoe, é preciso enviar um documento assinado autorizando que outra pessoa tenha acesso à documentação emitida.

Além da certificação, a Codoe é responsável pela orientação para legalização das escolas junto ao Conselho Estadual, pela verificação da autenticidade dos documentos dos estudantes que irão morar fora do estado e outros países, além da verificação de documentos de estudantes quando realizam concurso público.

O setor também é responsável pelo recolhimento do relatório anual de todas as escolas do Pará, permitindo assim que as instituições possam emitir declarações e possam aderir ao Conselho Estadual de Educação, de forma regularizada.

Serviço: Em caso de dúvidas na emissão de documentos, basta entrar em contato com a Codoe por meio do telefone: (91) 3205-7503, ou procurar a Coordenação, que fica localizada na avenida Augusto Montenegro, na sede da Seduc, em Belém, de segunda-feira à sexta-feira, de 08h às 17h.

Foto: Eliseu Dias / Ascom Seduc