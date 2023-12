Seduc encerra agenda de parcerias com o gestor municipal de cidade da França

Para expandir e buscar parcerias entre o Pará e a França, o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, ao lado do prefeito de Saint-Ouen, na França, Karim Bouamrane, estiveram reunidos com as secretárias de Estado de Cultura, Ursula Vidal, e a dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, e com o presidente do Conselho da Fundação Gol de Letra, o ex-jogador Raí Souza, durante agenda realizada na manhã desta terça-feira (19), em Belém.

A primeira reunião foi voltada para a pasta da Cultura, onde foram discutidos assuntos sobre a cultura Amazônica e a cultura do país sede dos Jogos Olímpicos, a França, já que em 2024 será realizado as Olimpíadas de Paris. Na oportunidade, também se falou sobre a COP da Juventude, prevista para ser realizada pela Secretaria de Estado de Educação, em Belém, e dos Movimentos Sociais para o próximo ano. “Estamos trabalhando em conjunto com todas as frentes do governo para construirmos uma política de educação transversal. Acreditamos que só a área educacional será capaz de fazer uma transformação na cultura e na consciência das pessoas permanentemente. Temos muito pela frente”, disse o secretário Rossieli Soares.

Cultura Indígena – Para a secretária dos Povos Indígenas Puyr Tembé, o encontro serviu para destacar a importância de criar projetos que preservem a cultura indígena, principalmente no Estado. “A educação é o canal. Eu desejo que tenham projetos voltados aos territórios indígenas, para que eles façam um gol de letra nos territórios, isso fortalece as comunidades. Através da educação e do esporte, chegaremos nas comunidades que estão sendo afetadas pelas drogas, alcoolismo e em situação de vulnerabilidade”, disse a secretária.

Encantado com a cultura paraense, o prefeito de Saint-Ouen ressaltou a importância de futuras parcerias com os povos tradicionais. “Essa parceria que estamos fazendo com o Brasil e com o Pará vai influenciar novas gerações para as causas dos povos indígenas, iremos dar espaço para os projetos que já existem para poder ajudar as pessoas a se conscientizar sobre esse assunto”, disse Karim Bouamrane. O secretário de Igualdade Racial e Direitos HUmano, Jarbas Vasconcelos, também participou das agendas.

O prefeito de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, chegou à Belém no último domingo (17) e conheceu os municípios de Soure e Salvaterra. Na segunda-feira (18), ele foi recebido em reunião pelo secretário Rossieli Soares. O encontro teve como objetivo discutir possíveis parcerias, além de estreitar os laços com a França para aperfeiçoar as políticas públicas de educação no Estado.

Texto: Bianca Rodrigues / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias/Ascom Seduc