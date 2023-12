Seduc entrega planejamento estratégico e anuncia criação do Centro de Estudo de Línguas

Para realizar o balanço de 2023 e prospectar novos desafios para 2024, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizou um encontro com mais de 3 mil servidores da educação pública paraense nesta sexta-feira (15). Durante o evento, o Governo do Estado anunciou a criação do Centro de Estudo de Línguas da Seduc (CEL), que vai oferecer cursos de idiomas para servidores e estudantes da rede pública, visando à preparação da COP 30. Também houve reconhecimento aos estudantes e professores que se destacaram durante o ano. A programação contou com a palestra do historiador, professor e escritor, Leandro Karnal, que destacou a importância dos professores como agentes de transformação da realidade social.

“Este é o momento de fazer um balanço da educação pública do Pará em 2023, e vislumbrar o ano de 2024, com a estratégia de recuperação da rede física com mais investimentos, valorização dos nossos professores, servidores, construção de um ambiente pedagógico cada vez mais motivador para a redução da evasão, e reconhecimento dos nossos alunos, para que sejam valorizados. Mas o Estado segue inovando com a criação do componente de educação ambiental, e agora com a criação do Centro de Estudo de Línguas, para formar jovens e professores, para que os mesmos estejam qualificados e capacitados para grandes lideranças e a COP 30, em Belém”, disse o governador Helder Barbalho durante o evento.

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou que o Governo seguirá investindo na educação pública, com novos programas e ações transformadoras. “O governador Helder Barbalho determinou que neste segundo mandato a prioridade fosse a educação. Todos os esforços estão concentrados para que nós possamos garantir recursos e novos projetos para reformas de escolas, construção de creches, melhoria do salário de professores e incentivos aos nossos alunos”, ressaltou Hana Ghassan.

No Centro de Estudo de Línguas, estudantes e profissionais da educação da rede pública estadual de ensino poderão aprender um segundo idioma. Inicialmente, estão previstos cursos de Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Português (para os estudantes estrangeiros da rede estadual de ensino ou da rede municipal conveniada), visando à preparação dos servidores e estudantes para a conferência mundial do clima, COP 30, que será realizada em Belém, em 2025.

Conexão – Para levar internet de qualidade às escolas estaduais, especialmente às ribeirinhas e da zona rural, o Governo do Pará anunciou a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a ONG MegaEdu. A entidade, sem fins lucrativos, participa das etapas do diagnóstico da conexão nas escolas, além da elaboração e do apoio à execução do plano de conectividade nas unidades. A ação soma-se ao Projeto WebEscola, da Prodepa (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará) em parceria com a Seduc, cuja meta é conectar com rede Wi-Fi e a cabo mais de mil escolas da rede pública até o final de 2024. Mais de 100 escolas do Estado já foram beneficiadas pelo projeto.

“O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan colocaram a educação como prioridade do Governo desde o início deste ano. Tivemos reajuste para os professores, aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Seduc, criamos o Programa ‘Alfabetiza Pará’ e o ‘Dinheiro na Escola Paraense’, aumentamos o valor de transporte e merenda, fizemos, em anos, a aquisição de materiais para os alunos, e investimos no reforço escolar. Avançamos nas áreas de formação, infraestrutura, construção de creches. Foi um ano de muitas atividades, com o olhar para a aprendizagem. Temos muito trabalho pela frente em 2024”, ressaltou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Planejamento Estratégico – O secretário também fez a entrega simbólica do Planejamento Estratégico da Seduc ao governador Helder Barbalho. Elaborado no final de julho deste ano, o Planejamento é uma das ações da atual gestão para a elaboração de políticas educacionais democráticas e assertivas.

É a primeira vez que a Seduc elabora o documento, envolvendo cerca de 170 servidores da Secretaria, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da empresa Vale.

Segundo Pamella De-Cnop, diretora-executiva da Fundação Vale, a iniciativa reforça a atuação da entidade pelo desenvolvimento da educação no Pará. “Atuamos em parceria com estados, municípios e instituições de referência, pois acreditamos que somente unindo esforços e compartilhando aprendizados seremos capazes de enfrentar os desafios na oferta de uma educação de qualidade para todos”, afirmou a diretora-executiva.

“Nossa parceria com a Seduc tem sido de grande valia para a FGV, onde a Secretaria tem uma missão muito importante. O secretário Rossieli nos pediu para que contribuíssemos estrategicamente na construção desse planejamento, avançando com os resultados educacionais, e tivemos a participação dos atores, servidores, que resultou nessa missão do planejamento. Para nós tem sido uma grande satisfação participar dessa missão, dada pelo governador Helder Barbalho ao secretário Rossieli Soares”, ressaltou José Henrique Paim, diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais (DGPE), da Fundação Getúlio Vargas.

“Cores do Futuro” – Rossieli Soares também entregou certificados para cinco alunos da rede estadual que tiveram os desenhos selecionados para estampar as próximas capas de materiais pedagógicos da Seduc, no concurso de desenho “Cores do Futuro”.

Os desenhos selecionados serão utilizados nos materiais pedagógicos do Programa “Alfabetiza Pará” e do componente curricular de “Política de Educação para o Meio Ambiente Sustentabilidade e Clima”, em 2024.

Reconhecimento – O professor Rafael Herdy, do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da Seduc, em Belém, também foi homenageado com um troféu, simbolizando todos os professores que se destacaram ao longo do ano em atividades pedagógicas que impactaram a rede. A estudante Jéssica Veloso, da Escola Estadual Jarbas Passarinho, em Belém, recebeu certificado pela conquista da medalha de prata na Olimpíada Nacional de Ciência. Ela é a única estudante da rede pública a conseguir esse destaque entre alunos de todo o Brasil.

“Fiquei muito feliz pela homenagem recebida pela Seduc, principalmente porque fui a única estudante da rede pública a receber a medalha, e também pelo apoio recebido pela minha escola e da Seduc. Este ano tivemos um desempenho muito bom em minha escola, com vários projetos, com a reforma da nossa biblioteca, das nossas salas. Estou muito feliz”, afirmou a estudante.

A programação incluiu ainda uma roda de conversa com servidores que atuam em projetos estratégicos da Seduc, como o “Dinheiro na Escola Paraense”, “Alfabetiza Pará”, “Escolas de Tempo Integral”, “Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima” e demais projetos pedagógicos. O objetivo foi demonstrar de que forma os projetos impactam no ensino-aprendizagem na rede pública estadual.

“Esse ano foi ímpar na educação. Conseguimos o prêmio de Educador Transformador com um projeto que temos no NTE, onde desenvolvemos trabalhos com os alunos da rede estadual. Estamos com muita expectativa para que o Governo continue com esses investimentos na robótica no Estado inteiro. Também destaco de positivo a iniciativa do Estado na distribuição dos kits de robótica e na iniciativa de levar internet para todos os municípios”, destacou o professor de Artes Rafael Herdy.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará