Seduc entrega uniforme para delegação do Pará que vai aos Jogos Escolares Brasileiros

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), entregou agasalhos oficiais à delegação do Pará que vai participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), no Rio de Janeiro. A entrega ocorreu no auditório do NEL nesta segunda-feira (25). Os jogos escolares serão realizados de 29 de outubro a 05 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. Estão sendo aguardados quase seis mil estudantes, com idades entre 12 e 14 anos.

A 17ª edição da competição vai marcar a retomada da atividade esportiva, que ficou paralisada por 17 anos. A organização do evento é feita pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e pelo Ministério da Cidadania.

A delegação do Estado do Pará tem 240 atletas, incluindo alunos da rede pública estadual de ensino selecionados nos Jogos Estudantis Paraenses (JEPs), realizado de 24 a 26 de setembro (feminino), e nos dias 02 e 03 de outubro (masculino). Os atletas do Pará vão representar participar de 17 modalidades esportivas.

De acordo com o presidente da Federação, Gilson Pereira, toda a equipe que acompanhará os atletas está preparada para cuidar dos estudantes, e se encarregará pelo suporte à delegação. “Nós vamos fazer o melhor por eles, e estaremos atentos desde a viagem que irá acontecer agora, nesta quarta-feira (27). Estou muito feliz de estar participando deste momento”, disse Gilson Pereira.

Talentos – O diretor do Núcleo de Esporte e Lazer, Cristiano Gomes, falou sobre a expectativa dos jovens que vão representar o Pará em nível nacional. “Essa ida dos nossos atletas para o Campeonato Nacional vai mostrar que o Estado tem talentos que conseguem se destacar em nível nacional. Os profissionais têm capacidade e qualidade técnica para treinar as suas equipes e atletas, para que eles sejam campeões não só como esportistas, mas também na vida pessoal. Esse momento hoje é especial, pois estamos entregando para cada aluno e membro de delegação os uniformes que vão ser usados para identificar a nossa delegação”, informou o diretor.

Os agasalhos foram patrocinados pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) e distribuídos para atletas e membros da delegação que irá ao Rio de Janeiro.

Sobre a competição, a chefe da Delegação do Pará, Ana Cláudia Neves, disse que “participar dos Jogos Escolares Brasileiros após 17 anos de ausência é muito importante para todos os estados. Para o Pará mais ainda, porque nós temos o segundo mais antigo jogos escolares do Brasil. O resultado desse trabalho para nós, dirigentes da Seduc/NEL, não é garantir medalhas, mas sim oportunizar para as crianças e adolescentes a participação”.

O professor de Educação Física e representante da delegação do município do Acará, Danilo José, falou sobre a expectativa dos estudantes. Segundo ele, “como não conhecemos o volume de jogo dos outros participantes não dá para afirmar um resultado. No entanto, nós fizemos uma ótima preparação, e é a primeira competição nacional dos meninos. Eles estão empolgados, mas com o pé no chão”.

A entrega dos uniformes da delegação paraense contou ainda com as presenças dos treinadores e responsáveis pelos alunos.

Texto: Rodrigo Moraes e Evaldo Júnior – Ascom Seduc

Por Evaldo Júnior (SEDUC)

Fonte: Agência Pará