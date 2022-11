Seduc garante reforço na preparação para o Enem com revisão nas Usinas da Paz

Você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que mora em Ananindeua e nos bairros do Benguí, da Cabanagem e do Jurunas/Condor, em Belém, e que está procurando um cursinho para reforçar o seu preparo, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está com matrículas abertas para a revisão no turno da noite nas Usinas da Paz dessas localidades.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 19h e as matrículas são feitas no momento da aula. Para se inscrever, basta os interessados levarem algum documento de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho). Além do cursinho pré-vestibular, também estão sendo ofertados aos estudantes cursos específicos de Matemática e Redação.

Vale lembrar que a iniciativa faz parte das ações do “Enem Pará Itinerante”, iniciativa da Seduc que busca garantir o conhecimento necessário e a competitividade dos candidatos no Enem. De acordo com a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, “o projeto democratiza o acesso dos alunos ao reforço na aprendizagem para um melhor desempenho nas provas. Tudo isso representa o compromisso e o empenho do Governo do Estado, em garantir uma educação de qualidade por todo o Pará”.

Segundo o coordenador das Ações Enem da Seduc, Diego Maia, uma grande estrutura foi organizada para que o aluno tenha a melhor preparação antes das provas, que serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. “Reafirmo o meu convite aos jovens ou adultos que vão fazer o Enem daqui a três dias. Você é o nosso convidado, é só chegar, se matricular na hora e ir para sala estudar. Nosso time de especialistas está de prontidão para que você tenha um ótimo desempenho no exame”, enfatizou.

SERVIÇO

Confira o endereço dos complexos de serviços do Governo do Estado, que estão ofertando os aulões preparatórios:

Usina da Paz Icuí-Guajará (Ananindeua)

Estrada do Icuí, S/N, esquina com a Avenida Independência

Usina da Paz Benguí (Belém)

Estrada do Benguí, S/N,ao lado do Parque de Retenção do Detran

Usina da Paz Cabanagem (Belém)

Avenida Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin

Usina da Paz Jurunas/Condor (Belém)

Travessa Quintino Bocaiúva, S/N, entre a Avenida Bernardo Sayão e a Travessa Honório José dos Santos

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro