Seduc incentiva escolas da rede estadual a se inscreverem no Programa Aprender Valor

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da Coordenação de Educação Infantil e Fundamental (Ceinf), estimula as escolas da rede estadual de ensino, mais especificamente as que atuam no Ensino Fundamental, para que se inscrevam no Programa Aprender Valor. As inscrições para fazer parte do projeto, iniciaram no último dia 31 de maio e seguem até o próximo dia 30 de junho.

Criado pelo Banco Central do Brasil, juntamente com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação, da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), a iniciativa pedagógica, busca propagar a educação financeira nas escolas públicas estaduais e municipais, que lecionam para alunos do Ensino Fundamental. A ideia é que os estudantes passem a ter uma relação sustentável e consciente com o uso do seu próprio dinheiro.

De acordo com a coordenadora da Ceinf, Maria Celeste Farias, o Programa Aprender Valor, visa trabalhar a educação financeira, com alunos do Ensino Fundamental, das escolas públicas paraenses, a partir da abordagem transversal recomendada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e envolvendo as diversas áreas do conhecimento. A dirigente ainda ressalta a importância dos espaços de aprendizagem aderirem ao projeto.

“A aprendizagem da educação financeira, é um processo que precisa ser estimulado desde cedo em nossas crianças, para que, no futuro, se tornem adultos conscientes do uso de seus próprios recursos financeiros. É fundamental que mais unidades escolares e professores das redes municipal e estadual, participem ativamente da iniciativa”, disse a coordenadora.

PARCERIA

Em 2019, o governador do Estado, Helder Barbalho, assinou o Termo de Adesão ao Programa “Aprender Valor”. Inicialmente, 25 escolas estaduais foram convidadas a participar do projeto, o que garantiu no primeiro momento, 100% de participação dos espaços de aprendizagem na iniciativa pedagógica-financeira.

No entanto, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não foi possível dar continuidade ao trabalho pedagógico que estava planejado para ter início em 2020. Os organizadores da iniciativa, estimam que ainda no segundo semestre deste ano, o programa deve ser iniciado, respeitando os protocolos de biossegurança em prevenção ao vírus.

SERVIÇO

Confira o passo a passo para que os diretores das escolas façam a adesão ao Programa:

1. O(a) representante da escola deve acessar a plataforma utilizando o código Inep, com usuário e senha, e inserir essas informações na tela de login, clicando no botão que fica do lado superior direito da tela.

Na área logada, é necessário clicar no card “Organização e Planejamento” e depois em “Cadastros”. Em seguida, deve-se clicar no botão “+” para cadastrar um(a) novo(a) diretor(a). Após a inscrição, é preciso clicar no nome da escola localizado no canto superior direito e, então, em “Sair”.

2. O(a) diretor(a) cadastrado(a) deve acessar a plataforma utilizando o seu CPF, com usuário e senha, e inserir essas informações na tela de login, clicando no botão presente no lado superior direito da tela, conforme instruções anteriores.

Na área logada, é necessário clicar no card “Organização e Planejamento” e depois em “Adesão”. Logo após, deve-se clicar no botão “+”. Por fim, é preciso confirmar a adesão da escola e salvar o procedimento.

O prazo máximo para os gestores escolares aderirem ao programa, é até o próximo dia 30 de junho, e as inscrições são feitas pelo seguinte link: https://aprendervalor.caeddigital.net/#!/programa.

Texto: Vinícius Leal, com a colaboração de Rodrigo Moraes (Ascom/Seduc).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará