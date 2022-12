Seduc informa que resultados do Encceja 2022 já estão disponíveis para consulta

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que já foram liberados os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. O acesso, liberado desde a última quinta-feira (22), é feito diretamente no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas.

Este ano, mais de 547 mil pessoas em todo o país realizaram a avaliação que possibilita a obtenção do certificado de conclusão do Ensino Fundamental e Médio. No Pará, apenas a Seduc e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) são as entidades habilitadas para efetuar a emissão dos certificados aos candidatos.

Vale ressaltar que, no ato da inscrição para a prova, o aluno escolhe qual das duas instituições deseja receber o documento. A titular da Coordenação de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), Ilka Oliveira, destaca que a data para a solicitação dos certificados será divulgada em breve, por meio das redes sociais e pelo site da Seduc.

“Já recebemos as planilhas com os resultados individuais e, no momento, esses dados passam por tratamento de filtragem pelo departamento de Tecnologia da Informação (TI). Após essa etapa, vamos encaminhá-los aos nossos centros certificadores, localizados nos municípios de Belém, Abaetetuba, Marabá, Santarém e Xinguara. Esse procedimento também é necessário para que possamos proceder com a consulta e impressão das declarações de certificação e/ou proficiência”, detalhou.

Encceja – A participação no Encceja é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. Realizado pelo Inep desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação, o exame possibilita a retomada da trajetória escolar. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos e, com isso, estabelecem uma referência nacional para a avaliação do público-alvo tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

As secretarias estaduais e os institutos federais de Educação utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do Ensino Fundamental e Médio. O Encceja serve, ainda, de baliza à implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade na oferta do ensino aos jovens e adultos, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará