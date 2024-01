Seduc inicia curso de Gestão Escolar para servidores inscritos na Certificação de Lideranças 2024

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou, nesta quinta-feira (25), o curso de Gestão Escolar por meio de um ambiente virtual para os servidores inscritos na Certificação de Lideranças 2024, obrigatória para o exercício das funções de direção e vice-direção na rede estadual de ensino. Essa é a segunda de seis etapas do processo, que conta com a participação de cerca de 4500 servidores efetivos do magistério, especialistas em educação e aqueles que já exercem as funções nas escolas.

“É unânime a relevância do diretor e do vice-diretor para as escolas. Estamos investindo fortemente na identificação, formação e certificação dos nossos profissionais que já ocupam ou que almejam a posição de gestor, que sonham em transformar as unidades escolares e principalmente em potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Com equipes cada vez mais capacitadas podemos elevar a educação paraense e dar maiores condições e oportunidades para nossos estudantes. É fundamental que a escola seja cada vez mais um espaço de integração, estímulo e de desenvolvimento para nossos profissionais, estudantes e comunidade”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.De acordo com o relatório sobre a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, realizado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), o sucesso de um bom trabalho escolar está relacionado especialmente à figura dos gestores escolares. Como destacado no documento, a liderança desempenha um papel significativo nas características da organização escolar, refletindo positivamente na qualidade do ensino e da aprendizagem. Como mais uma das ações de valorização dos servidores da educação paraense, a Seduc aumentou as gratificações para cargos de gestão, podendo chegar a R$3.200 para diretores e R$1.800 para vice-diretores, a partir de janeiro de 2024.Critérios – Com seis etapas, o processo de certificação reforçará a atuação da gestão escolar e vai mapear os servidores efetivos do magistério interessados em assumir a posição, essencial para as escolas. A primeira fase teve início com as inscrições em 24 de outubro de 2023. Em seguida, os inscritos passarão pelos demais momentos compostos por um curso em gestão escolar de 46h, iniciado hoje (25); prova presencial de avaliação de competências; apresentação e defesa de um Plano de Gestão para banca examinadora especializada; consulta à comunidade escolar e entrevista com especialista. Cada etapa contará, ainda, com requisitos mínimos e pontuações para seguir adiante e, por fim, conquistar a certificação, obrigatória para o desempenho das funções. Ao final do processo, os participantes formarão o banco de gestores escolares da Secretaria de Estado de Educação do Pará. O edital do concurso pode ser acessado no link.Texto de Marcelo Júnior – Ascom/Seduc

Fonte: Agência PArá/Foto: Daniel Guimarães/AScom Seduc