Seduc inicia período de confirmação de matrículas para o ensino médio

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) começa nesta segunda-feira (23) o período de confirmação de matrícula dos novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série) e alunos da 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) médio. O procedimento é realizado por etapas, diretamente na escola desejada, e representa a última fase que efetiva o interesse pela vaga. De acordo com o sistema da Seduc, das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, cerca de 75 mil já foram preenchidas até o momento, em todas as regiões do Pará.

Alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às documentações necessárias nesta fase: Original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; CPF e comprovante de residência atual; duas fotos 3×4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo), e a ressalva ou histórico escolar original.

“Lembramos que esses alunos ou responsáveis precisam comparecer à escola levando toda a documentação necessária, já que só assim a matrícula será efetivada. Não basta ter só se pré-matriculado, essa matrícula precisa ser confirmada na escola, então, continuamos aguardando aqueles alunos novos que ainda não fizeram a sua matrícula na rede estadual”, explica Suely Domont, coordenadora de matrículas da Seduc.

Vale lembrar que a renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final. Para aqueles que desejam mudar de escola é necessário aguardar o lançamento das notas da 4ª avaliação para solicitar a documentação que permite a transferência para outra unidade escolar.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, a semana de planejamento nas escolas ocorrerá a partir de 06 de fevereiro, e as aulas iniciarão no dia 13 do mesmo mês.

Cronograma:

De 23 a 27 de janeiro – confirmação de matrícula para novos alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo e Educação Indígena ensino médio.

A partir do dia 30 de janeiro – matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Seduc