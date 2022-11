Seduc lança projeto para combater violência em escolas da 12ª URE, em Itaituba

Na escola, a convivência entre alunos possibilita a troca de experiências, o amadurecimento intelectual e o bom convívio social. Para consolidar esses vínculos, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, na última sexta-feira (18), o Projeto “Unir para fortalecer laços no combate à violência escolar”. A ação será desenvolvida nas escolas jurisdicionadas à 12ª Unidade Regional de Educação (URE), em Itaituba, no Sudoeste do Pará.

A iniciativa conta com a parceria das polícias Civil e Militar, Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), Conselho Tutelar e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Durante o lançamento foi apresentado o planejamento estratégico aos diretores escolares. Em breve, outra reunião será realizada para discutir o cronograma de trabalho.

Serão atendidas, inicialmente, sete escolas estaduais e dois anexos na sede municipal de Itaituba. O projeto será realizado por etapas, a partir de 2023, incluindo reuniões nos espaços de aprendizagem com a presença de representantes da 12ª URE (Unidade Regional de Educação), dos órgãos de segurança pública e de direitos humanos.

Segundo o gestor da 12ª URE, Ribamar Almeida, “é de suma importância nós termos essas entidades conosco. Todos estiveram presentes e participaram ativamente. Este foi apenas o primeiro passo. Teremos outra reunião em dezembro, e lá vamos discutir o cronograma de trabalho, porque este projeto será executado durante o ano letivo de 2023 nas escolas estaduais”.

Ribamar Almeida disse, ainda, que será criada uma força-tarefa na 12ª URE para fazer visitas constantes às escolas e abordar a importância de coibir a violência dentro desses espaços. “Posteriormente, vamos expandir esse projeto, repassar às escolas municipais, para a escola tecnológica da cidade, e também para o Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Itaituba”, complementou.

