Seduc leva a Paragominas o projeto ambiental ‘Coleta Seletiva nas Escolas’

A diretora da unidade escolar, Maria Rita da Silva Souza, afirmou que o encontro foi muito proveitoso. “A ideia desse projeto é excelente, principalmente se a cidade, os moradores, todos abraçarem e executarem a ação. Espero que a nossa comunidade entenda a mensagem e coloque em prática essa importante iniciativa. Desejo que os alunos aprendam e cooperem de forma sustentável para que isso retorne em um bem para toda a sociedade”, destacou.

Conscientização – Segundo a gestora da 18ª Unidade Regional de Educação (URE), Graciete Moreira, o encontro foi essencial para alinhar a participação dos alunos nas ações, para que possam atuar como agentes multiplicadores da coleta sustentável. “Estamos ansiosos para o início das atividades, e tenho convicção de que todos vão participar com muito amor. A coleta do lixo faz parte do nosso dia a dia e, para que tenhamos saúde e uma cidade mais limpa, é preciso que a consciência parta também das escolas”, ressaltou.O consultor Daniel Sizo: relevância ao meio ambienteFoto: Rai Pontes / Ascom Seduc

Daniel Sizo, consultor técnico da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paragominas (Coopercamare), afirmou que a iniciativa é importante, e parabenizou a Seduc por colocar em prática ações efetivas de sustentabilidade. “É uma satisfação recebê-los em nosso município, e acredito que, dar a devida relevância para essa temática – o meio ambiente – já é parte indissociável do ser humano. Tenho certeza que com o apoio das escolas, de professores e toda a sociedade, vamos alcançar e até superar as expectativas previstas no projeto”, frisou.

Em 2011, a iniciativa sustentável começou pela sede da Seduc, em Belém. Durante o ano de 2021, a instituição realizou uma Chamada Pública em todo o Estado com o objetivo de mapear diversas associações e cooperativas de catadores interessadas em realizar a retirada dos materiais recicláveis e reaproveitáveis das escolas da rede pública estadual e desenvolver projetos de sustentabilidade com a comunidade.

Até o momento, unidades escolares da Seduc em Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana, já participam do projeto. Nos próximos dias, a ação vai percorrer mais três municípios paraenses: São Miguel do Guamá, Castanhal e Vigia de Nazaré.

Texto: Wavá Bandeira – Ascom/Seduc

Fonte: Agencia Pará