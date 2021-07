Seduc oferece aos alunos da Educação de Jovens e Adultos a conclusão dos estudos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), oferece aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a pré-inscrição ao Exame Estadual Permanente. A solicitação para fazer a prova pode ser feita por estudantes que não concluíram os estudos ou que devem alguma disciplina no respectivo ano, o que impossibilita a conclusão da formação.

Neste momento, as pré-inscrições para o exame são realizadas de forma on-line. No entanto, cabe ao aluno confirmar presencialmente a sua inscrição, em um dos cinco Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Ceejas) localizados em Abaetetuba, Belém, Marabá, Santarém e Xinguara. O pedido para realizar a prova ocorre de maneira contínua. O interessado poderá se inscrever em qualquer época do ano.As provas são realizadas nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e AdultosFoto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

Critérios – No ato da inscrição, o interessado escolhe em qual Ceeja realizará a prova e marca a data para comparecer ao local, com os seguintes documentos: carteira de identidade original e cópia; duas fotos 3×4 e histórico escolar original e cópia, de acordo com o grau de escolaridade escolhido previamente.

Para se inscrever é necessário que a pessoa interessada tenha, no mínimo, 15 anos, para as provas do ensino fundamental, e 18 anos para o ensino médio. A pontuação mínima para aprovação é de cinco pontos em cada uma das áreas de conhecimento abordadas na avaliação.

De acordo com o coordenador da Ceja, Odair Medeiros, esta iniciativa é destinada aos estudantes que desejam concluir o processo escolar no ensino fundamental ou médio. O gestor disse ainda que a grande maioria dos estudantes procura os Ceejas para ficar apta a cursar o ensino superior ou para buscar oportunidade de emprego.

Serviço: Pré-inscrição ao Exame Estadual Permanente pode ser efetuada a qualquer momento, pelo link

http://www.seduc.pa.gov.br/portal/bancapermanente/

(Texto: Vinícius Leal, com a colaboração de Rodrigo Moraes – Ascom/Seduc)

