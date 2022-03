Seduc oferece curso básico de ferramentas digitais para a educação

A formação garante conhecimentos básicos sobre ferramentas que potencializam o processo de ensino-aprendizagem

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE), está com inscrições abertas até o dia 04 de abril para um curso básico de ferramentas digitais para a educação. Executado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Ananindeua, a capacitação tem como público-alvo profissionais da rede pública estadual de ensino.

O workshop é auto formativo e será realizado de maneira virtual. Segundo o coordenador da CTAE, Jó Elder Vasconcelos, durante o curso, os professores vão conhecer todas as ferramentas básicas que estão vinculadas ao seu e-mail institucional, como Google Meet, Drive, Forms e outros diversos recursos. “Portanto, essa formação é fundamental para que os educadores possam conhecer os inúmeros tecnológicos que podem ser usados para incrementar o processo de ensino-aprendizagem”, ressaltou.

O dirigente ressalta ainda que, durante o ano letivo de 2022, serão oportunizados outros cursos também, chamados de avançados, com o intuito de ensinar a correta utilização de determinadas ferramentas das plataformas digitais e aperfeiçoar a didática dos profissionais da educação.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar da capacitação devem fazer um cadastro prévio no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (AvaCefor) para em seguida ter acesso aos diversos materiais de estudos, dentre eles, videoaulas e atividades.

Apesar de ser prioritariamente destinado aos professores, o curso também é aberto para toda a comunidade escolar e tem, ao todo, carga horária de 80 horas, distribuídas em cinco módulos de aprendizagem. Considerado de nível básico, esta formação não requer nenhum conhecimento prévio sobre o assunto para ser realizado.

MÓDULOS

1 – E-mail e Agenda (Gmail e Google Agenda).

2 – Armazenamento e compartilhamento de arquivos em nuvem (Google Drive).

3 – Testes e questionários on-line (Google Formulários).

4 – Webconferência (Google Meet).

5 – Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (Google Sala de Aula).

Com a colaboração de Yasmin Seraphico (Ascom/Seduc)

Por Vinicius Leal (SEDUC)