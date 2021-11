Seduc oferta 8 mil vagas para profissionais das redes municipais e estadual de ensino

Seduc manteve as inscrições abertas até domingo (7), para a formação ” O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) na prática da Sala de Aula” direcionadas aos profissionais da educação das redes municipais e estadual de ensino.

A iniciativa e6 voltada para os gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores da Língua Portuguesa e Matemática, que lecionam para turmas do 5⁰ e 9⁰ ano do ensino fundamental, e da 3⁰ série do ensinou médio, na rede estadual e nas redes municipais de ensino.

Devidos as mudanças que a Saebe está passando neste ano de 2021, que terão impactos diretos no ensino médio,foi necessário preparar os profissionais da educação para o exame e assim compreender as novidades previstas, estão sendo distribuídas 8 mil vagas para a formação continuada, que vai debater o assunto, os interessados podem acessar o link : http://www.seduc.pa.gov.br/certificado_cefor/

