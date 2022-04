Seduc orienta alunos no combate a prática do bullying escolar

O ambiente escolar é um dos principais instrumentos para a educação de qualidade. E proporcionar essa condição para os alunos da rede estadual é uma das competências da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). Na data intitulada como “Dia Nacional de Combate ao Bullying”, a Seduc reforça o seu compromisso na redução desta prática tão maldosa, e que traz sérias consequências na vida das vítimas.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, conta que as atividades pedagógicas e as instruções dos profissionais de educação são de grande relevância na resolução desses conflitos: “O bullying é um problema a ser combatido diariamente pela escola, pois pode causar danos psicológicos irreparáveis, que causam traumas ora roda vida. Não podemos fechar os olhos, a Seduc trabalha dentro da sua rotina, criando ações de combate e enfrentamento. O Governo tem como política pública, o combate à evasão, sendo o bullying uma das causas também deste abandono”, pontuou a titular da Seduc.

Como exemplo prático, na Escola Estadual Jorge Lopes Raposo, localizada em Icoaraci, cerca de 400 alunos que ingressaram no 1° ano do Novo Ensino Médio tiveram a oportunidade de integrar o projeto integrador: “Bullying, eu não curto”, idealizado pela professora Jammea Bastos. A Iniciativa visa estimular a conscientização e o acesso à informação, que inclui a identificação dos envolvidos. O Bullying é um conjunto de comportamentos agressivos, que pode incluir ofensas verbais, ameaças, humilhações e ataques físicos.

Na unidade escolar, a comunidade estudantil acompanhou apresentações que retratam a vivência infeliz das vítimas e as suas possíveis consequências. Cartazes e bandeiras serviram para fixar ainda mais a imagem do politicamente correto, conforme disse o aluno da 1ª série do ensino médio, Pablo Kauan Duarte é um dos alunos participantes da atividade escolar. “O assunto precisa ser relatado e não deve ser normalizado dentro de sala de aula. Nós alunos vivemos em uma sociedade em que não deve haver este tipo de ofensas, pois causa consequências em nossas vidas, muitas vezes leva até o suicídio e isso deve ser evitado”, pontuol o estudante de 15 anos.

A professora, Helioneth Lisboa, conta que o objetivo é difundir a informação e romper os limites físicos da escola: “Estamos desenvolvendo o projeto para os alunos do novo ensino médio com o objetivo de levar a discussão da temática. Nós sabemos que muitos alunos são vítimas e acabam sofrendo por não relatar o fato de sofrerem. A escola tem o dever de discutir essa temática, abordar esse tema para poder sanar um pouco da dificuldade vividas pelos nossos alunos”, ressaltou.

Combate ao Bullying – A coordenação de ações da Seduc (CAEC), vinculada a Secretaria Adjunta de Ensino (SAEN), desenvolve ações que complementam o currículo escolar a partir da abordagem pedagógica do projeto “Bem conviver”, no qual é norteado em temas transversais contemporâneos, nos eixos de direitos humanos, meio ambiente, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo, e trabalho. E tem por objetivo a formação integral dos estudantes da rede estadual de ensino. A construção da cultura de paz e a prevenção da violência no âmbito escolar.

A premissa fundamental do projeto “Bem viver” é a cultura de paz. Assim, a Seduc desenvolve, rotineiramente, ações pedagógicas junto aos profissionais de educação, que visam o fortalecimento de valores democráticos e humanos, como o respeito, empatia, solidariedade, autonomia e responsabilidade.

A coordenadora da CAEC, professora Giovana Costa, enfatiza a importância destas iniciativas. “Nós asseguramos o protagonismo dos nossos alunos, dentro e fora das nossas unidades. O dia a dia das nossas crianças e jovens é levado em consideração pela nossa equipe pedagógica. temos inúmeros projetos que tratam desta temática tão importante, como o “TJ nas escolas”. O projeto consiste em uma roda de conversa dos alunos e professores a fim de reduzir conflitos que possam existir na escola”, pontuou a coordenadora.

Texto: Evaldo Jr, com colaboração de Wavá Bandeira (Ascom Seduc)Por Governo do Pará (SECOM)