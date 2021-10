Seduc orienta sobre prevenção ao câncer de mama comunidades de 22 escolas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizou neste sábado (23), na Escola Estadual Raymundo Martins Vianna, em Belém, diversas atividades alusivas ao “Outubro Rosa”, campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A programação foi direcionada à comunidade escolar dos 22 espaços de aprendizagem sob a jurisdição da 10ª Unidade Seduc na Escola (USE).

Durante o evento, foram oferecidos diversos serviços aos participantes, como corte de cabelo e design de sobrancelhas; orientação jurídica; palestra sobre o autoexame de mama e cuidados preventivos para evitar o câncer do colo do útero; aferição de pressão arterial; palestra sobre cuidados com a alimentação e oficinas de danças fitness e regionais.

Diversas instituições privadas apoiaram a iniciativa, ofertando 35 prêmios sorteados aos presentes, como um voucher para sete dias grátis de academia; uma sessão de depilação a laser; uma sessão de design de sobrancelha e maquiagem; um dia de salão (hidratação de cabelo, escova, manicure e pedicure); uma cesta básica e uma consulta dentária.

Informações – De acordo com a gestora da 10ª USE, Ione Silva, o objetivo principal da iniciativa é conscientizar a sociedade sobre o câncer de mama. “Se a gente continuar realizando ações e palestras, informando corretamente sobre a importância do autoexame, o número de acometidos pela doença vai diminuir e as pessoas vão ficar cada vez mais conscientes. Estou muito feliz com o engajamento de toda a equipe, pela ajuda dos parceiros e, principalmente, por ver a comunidade escolar e a população em geral participando das nossas atividades”, frisou a gestora.

A moradora do bairro Parque Verde, Rosiane Silva, contou que foi avisada da ação e falou para as amigas e vizinhas. “Os serviços oferecidos aqui são muito interessantes e beneficiam bastante as mulheres. Vim em busca de esclarecimento jurídico para minha mãe. Fomos muito bem atendidas, tiramos nossas dúvidas e, portanto, considero esta iniciativa da 10ª USE maravilhosa, e espero que ocorra mais vezes”, informou.

Orientação – De acordo com a representante do Conselho Regional de Enfermagem (Coren/PA), Hallessa Pimentel, é muito importante que a sociedade, especialmente a mulher, fique atenta sobre tudo que seja relacionado ao diagnóstico, tratamento precoce e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, os quais estão entre os principais tipos de câncer que mais acometem as mulheres.

“A 10ª USE está de parabéns pela realização desta atividade, e nós, enquanto Coren/PA, estamos agradecidos pela oportunidade de alertar a população sobre esta doença e divulgar também o nosso trabalho. Hoje, nós trouxemos até a Escola Estadual Raymundo Vianna uma equipe que está realizando aferição de pressão e a simulação realística de como as mulheres podem detectar o câncer de mama”, disse a representante do Conselho.

Hallessa Pimentel ainda ressaltou que é fundamental a participação da comunidade escolar e da população nas palestras sobre a doença. “É importante destacar que, com esta iniciativa de hoje, a Seduc está fazendo um belíssimo trabalho de responsabilidade social, de tal sorte que nós estamos envolvidos nesse processo, como atores que ajudam a propagar informações corretas e seguras”, acrescentou.

Texto: Vinícius Leal – Ascom/Seduc

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Vinícius Leal