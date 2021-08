Seduc promove dois dias de acolhimento aos alunos do Polo Metropolitano Pré-Enem

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promove nesta segunda, 9, e terça-feira 10, respectivamente, o acolhimento dos alunos inscritos no Polo Metropolitano Pré-Enem. Os estudantes devem comparecer à sede do Polo, na Avenida João Paulo II, nº 1867, entre as travessas Dr. Enéas Pinheiro e Pirajá, no bairro do Marco, em Belém, no dia e horário que escolheram no ato da matrícula. Hoje acontece o Módulo I – manhã – 7h30; tarde – 13h30; noite – 19h, e amanhã, o Módulo, nos mesmos horários.

Professores especialistas que vão atuar no espaço de aprendizagem, nas áreas do conhecimento exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio, também participam da recepção aos estudantes que escolheram as aulas presenciais. Ainda nesta segunda-feira, os candidatos receberão e-mail de confirmação da inscrição, e depois o cronograma detalhado dos horários e das disciplinas ministradas no preparatório.

ENEM PARÁ DIGITAL

A plataforma digital Enem Pará, produzida pela Seduc em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), também faz parte do Polo Metropolitano Pré-Enem. A iniciativa vai propiciar, pela internet, o acesso a diversos conteúdos preparatórios ao Enem, para todos os candidatos, independentemente da rede de ensino a qual seja vinculado ou tenha frequentado.

O “aulão’ inaugural para os alunos inscritos vai ocorrer também nesta segunda-feira, às 19h, no canal da Seduc no YouTube. Durante o encontro virtual serão apresentados os professores que vão atuar na plataforma, como será o formato das aulas e divulgado o primeiro simulado.

O público-alvo do Polo Metropolitano Pré-Enem é formado por estudantes da rede pública estadual, que ainda estão cursando a 3ª série do ensino médio em 2021, e por aqueles que concluíram os estudos nos anos anteriores. No local também serão oferecidos cursos específicos direcionados ao exame, como redação, matemática, biologia, física e química.

Foto: Divulgação