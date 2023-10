Seduc promove reunião com parceiros para potencializar política de educação ambiental no Pará

Nesta segunda-feira (30) a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) realizou um encontro com representantes do Unicef, Unesco, Porticus, Instituto Iungo, Banco Mundial, BNDES e TCM-PA para apresentar o plano de ação da Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima, lançada em maio deste ano. Mediada pelo líder da pasta, Rossieli Soares, a reunião reforça o pioneirismo da pasta no desenvolvimento de ações transversais sobre o meio ambiente.

“Hoje é um dia muito importante onde pudemos nos reunir com representantes de instituições e iniciativas fundamentais para a implementação da nossa política de educação ambiental e para garantir a assertividade das ações para todos os estudantes da rede pública do Pará, estadual e municipais. Para que possamos ter sucesso no desenvolvimento de políticas para o meio ambiente, a educação precisa estar no centro da discussão”, explicou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Idealizada pela Seduc, a Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima promove a preservação e a coexistência ambiental por meio da educação, principal agente de transformação social. A iniciativa integra as ações do Governo do Estado desenvolvidas para a proteção da Floresta Amazônica, que inclusive servirá de referência para o mundo em 2025 ao sediar a COP 30. Com o Encontro Global de Jovens e Meio Ambiente, em 2024, o Estado amplia sua atuação e reforça a importância dos jovens e da educação na manutenção do meio ambiente.

“A reunião foi muito importante para conhecer melhor o plano e a política de educação ambiental do Pará. E realmente ter uma conversa com todos os parceiros. O Unicef tem grande satisfação em poder acompanhar e apoiar essa política, pela sua importância em colocar crianças e adolescentes no centro da agenda climática e no centro da transformação do Pará, do Brasil e do mundo, realmente, para um desenvolvimento mais sustentável. Então, nós nos colocamos hoje à disposição para trabalhar com todos os outros parceiros estratégicos, para acompanhar a Seduc, e o Governo do Pará. Estamos muito felizes de poder fazer parte desse grupo de parceiros estratégicos que vai acompanhar a política de educação ambiental”, constatou Paola Babos, representante do Unicef no Brasil.

Para fomentar o pensamento e a prática sustentável de forma contínua nas escolas do Pará desde o começo, a Seduc oferecerá o componente de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima para toda a educação básica, de forma obrigatória na rede estadual e, por adesão, pelas redes municipais. Um total de 1,5 milhão de estudantes da rede pública de ensino do Pará poderão ser beneficiados, sendo 550 mil, obrigatórios, na rede estadual e, por adesão das redes municipais, 618 mil estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e mais 461 mil dos anos finais (6º ao 9º ano).

Presente na reunião, o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), Cezar Colares reforçou a importância da atuação em regime de colaboração entre o Estado, municípios e entidades parceiras. “Para melhorar a educação do Estado do Pará, nós precisamos melhorar a rede estadual e também as redes municipais. Não podemos deixar de considerar que o aluno vem da rede municipal para a rede estadual. Então, as duas precisam crescer em conjunto e, para isso, a solução é trabalhar em conjunto, trabalhar de forma articulada. Então, o que nós estamos vendo hoje aqui é justamente isso”, ressaltou Colares.

Mariana Braga, oficial de programas da Unesco no Brasil, comentou sobre a importância da união de agentes para a educação paraense. “O secretário Rossieli é muito perspicaz e muito efetivo quando ele junta tantos atores distintos para trabalhar em prol da educação de qualidade para todos. Então você vê, tem agências da ONU, BNDES, outros parceiros da sociedade civil, que são fundamentais para alcançar todos aqueles que dificilmente o Estado consegue alcançar sozinho. É uma estratégia muito efetiva, com parceiros muito engajados na educação de qualidade. Eu acredito que teremos bons resultados em breve para uma proposta inédita, efetiva e que tem muito para ter muitos resultados, para melhorar o Ideb do Estado Pará, que precisa de ajustes e eu não tenho dúvida que esse conjunto de vários parceiros vai colaborar”, disse.

“A reunião mostra que o tema da educação para o meio ambiente, sustentabilidade e clima aqui no Pará é tão relevante que a gente conseguiu ter essa junção de várias instituições com vários olhares complementares, em colaboração muito intensa com a Secretaria de Educação do Pará, que eu acho que é o mais importante, e acho que a gente está construindo, junto com a Seduc, um processo que pode ser muito definidor, para maneiras de construir política pública, de construir colaboração entre esses vários atores do ecossistema da educação”, declarou Joana Rennó, diretora de Implementação e Estratégia no Instituto Iungo, organização parceira que já oferece cursos de especialização em educação ambiental, projeto de vida e educação financeira para profissionais da educação da rede estadual do Pará.

Saiba mais sobre a Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima aqui.

Texto: Marcelo Júnior (Ascom Seduc)

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Tavares/Ascom/Seduc