Seduc promove reunião estratégica com gestores escolares em preparação ao início das aulas presenciais

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promoveu, nesta sexta-feira (11), reunião estratégica para dirigentes escolares da rede pública estadual com o intuito de apresentar diretrizes, orientações e estabelecer ações pedagógicas planejadas para o ano letivo de 2022. O evento foi realizado no auditório Prof. Dionísio Hage, prédio-sede da instituição, em Belém, com transmissão simultânea via internet.

SeducCom a temática “Todos Juntos Pela Educação: nós acreditamos no poder transformador da educação”, o encontro formativo reuniu mais de 600 gestores das Unidades Seduc na Escola (USEs), Unidades Regionais de Educação (UREs), diretores e vice-diretores dos espaços de aprendizagem pertencentes à Seduc na região metropolitana e interior paraense.

Durante a programação foram apresentadas as diretrizes educacionais da Secretaria Adjunta de Ensino da Seduc (Saen), dentre elas: o fluxo, aprendizagem, currículo e a formação. No local, também houve o lançamento dos portais “Diagnóstico da Educação do Pará” e “Seduc Digital”, sendo este último desenvolvido pela Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE).

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destacou que este é um Governo que tem o compromisso diário com a educação e que trabalha na perspectiva de melhorar cada vez mais os indicadores. “Na próxima segunda-feira (11), iniciamos 100% das atividades em sala de aula com os alunos. Eles são a razão de todo o nosso trabalho e desde já quero desejar a todos um início de ano letivo maravilhoso. Que possamos vencer as adversidades, vivenciar de fato as nossas escolas e quero pedir a todos que possam dialogar com a comunidade e pontuar todas as ações que embasam o nosso trabalho pedagógico”, afirmou.

SeducDe acordo com a diretora da Escola Estadual Jaderlândia, em Ananindeua, Rosinilma Freitas, o encontro foi essencial para esclarecer dúvidas de todos aqueles que trabalham diretamente na gestão dos espaços de aprendizagem. “Com certeza, essa capacitação foi muito esclarecedora para nós, dirigentes. Agora, conseguimos entender todo o planejamento deste novo ano letivo e qual caminho iremos seguir. Portanto, foi um dia com muitas explicações e bastante proveitoso”, frisou.

MUDANÇAS

Para o coordenador da Educação Especial, Felipe Linhares, a grande novidade deste ano é a implementação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Especial, que foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-PA). “Essa oferta nas escolas regulares da rede pública estadual, permite que nós atendamos uma particularidade de alguns dos nossos alunos com distorção idade-série e que precisam de uma atenção especial em relação aos conteúdos de aprendizagem. Então a gente oferta não só a modalidade EJA, mas com uma matriz adaptada, uma proposta de tempo de ensino e o acompanhamento especializado desses alunos”, afirmou.

O dirigente enfatizou, ainda, que a segunda conquista foi a implementação de um processo de educação bilíngue. “Nós já estamos desenvolvendo uma ação ao longo dos anos para fortalecer a identidade da comunidade surda nas unidades escolares, com o surgimento da modalidade de educação para surdos no Governo Federal. Portanto, a gente consegue ter uma política mais específica voltada a esse público”, conclui Felipe Linhares.

Segundo a gestora da 14ª USE, Cláudia Mello, “este evento foi fundamental para que nós, gestores e diretores escolares, possamos estar juntos discutindo a educação pública paraense. Estávamos bastante ansiosos pela formação pois ainda havia dúvidas e neste encontro elas foram sanadas. Acredito que o mais importante de tudo é que vamos fortalecer cada vez mais este retorno às aulas, que será complexo, mas recheada de otimismo e tenho certeza que a interação e a união vão fazer a diferença no trabalho que desenvolvemos. O Governo do Estado e a Seduc estão de parabéns por nos proporcionar esta iniciativa”, enfatizou.

SeducVale lembrar que toda a programação foi organizada pela Seduc, por meio da Saen, em colaboração com as coordenações de Matrícula Escolar; Ações Educacionais Complementares (CAEC); Educação Especial (COEES); Educação Infantil e Ensino Fundamental (CEINF), Ensino Médio (COEM); Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE) e o Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (CEFOR).

Texto: Vinícius Leal (Ascom/Seduc)Por Heloá Canali (SECOM)

Foto: Rai Pontes / Ascom