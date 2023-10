Seduc promove segundo aulão para o Enem 2023 na UsiPaz do Icuí

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promove neste sábado (21), na Usina da Paz do Icuí, em Ananindeua, o segundo aulão gratuito voltado para estudantes da rede pública que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem), marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Os alunos deverão confirmar presença por meio do link.

O aulão será realizado de 08h ao meio-dia, no auditório da Usina da Paz, com disciplinas de Matemática (08h às 09h), Química (09h às 10h) , Biologia (10h às 11h) e História (11h às 12h), ministradas por professores da rede estadual. A Usina da Paz do Icuí fica localizada na Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a avenida Independência.

No último sábado (14), os estudantes assistiram às aulas de História, Química, Redação e Matemática, com conteúdos voltados para as provas.

Cursinho – As aulas gratuitas do cursinho preparatório da Seduc, o “Enem Pará 2023”, iniciaram no dia 02 de outubro, na Escola Estadual Dom Pedro II, em Belém. Mais de mil estudantes são atendidos nos turnos da tarde e noite por mais de 30 professores da rede pública que lecionam os conteúdos de todas as disciplinas.

