Seduc prorroga prazo para adesão de escolas estaduais ao modelo de Ensino Integral

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) prorrogou o processo para adesão das escolas ao modelo “Ensino Integral – Escola da Escolha”. Os diretores devem consultar a comunidade escolar e registrar a manifestação de interesse na plataforma “Conhecendo Escola” até sexta-feira (29).

“O ensino integral é fundamental para que nossos estudantes tenham maiores condições de formação e desenvolvimento na educação básica. Estamos, e seguiremos, ampliando a quantidade de escolas nesse formato para que a maior quantidade possível de estudantes tenham acesso a esse modelo de ensino que muda a vida, que abre portas para o futuro. Conversem com suas comunidades, mostrem os resultados do ensino integral, vamos juntos fazer a diferença e alavancar o Pará como referência em educação no Brasil”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

As escolas estaduais que ofertam o ensino integral têm jornada de 9 horas diárias e 45 horas semanais. A jornada integral proporciona mais recursos para desenvolvimento integral do estudante, objetivando a formação de indivíduos autônomos, solidários e competentes.

Além de ter melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), se comparada às escolas de jornada regular, o ensino integral também permite benefícios a longo prazo para sociedade. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande, Mais Oportunidades, Mais Integral em 2019, os estudantes têm 17 vezes mais chances de ingressar no ensino superior; salário médio 18% maior e diminuição das desigualdades de raça e gênero. Os estudantes egressos do modelo também desempenham funções em setores com alta qualificação, com maior presença na educação e saúde.

O Modelo Pedagógico articulado à Tecnologia de Gestão Educacional promove rotinas de gestão, práticas pedagógicas e componentes curriculares específicos para serem desenvolvidos. Para isso, a equipe escolar que ingressar no ensino integral será apoiada com formação continuada e cadernos direcionados aos gestores, professores e estudantes.

As escolas com jornada integral, em 2024, contarão com 3 vezes mais recursos do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), para a aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos, além da possibilidade de realizar pequenas obras e manutenção contínua. Também são garantidas aos estudantes em jornada integral 3 refeições diárias, sendo 1 almoço e 2 lanches.

Como proceder – Para demonstrar interesse, o diretor(a) deverá promover o diálogo com a comunidade sobre adesão da escola ao ensino integral e registrar evidências da manifestação de interesse da comunidade escolar, como atas de reuniões e/ou fotografias dos encontros e/ou comunicação digital (redes sociais da escola, grupos de WhatsApp, etc) e/ou formulários. As evidências deverão ser salvas no formato PDF e submetidas, até 29 de setembro, à plataforma Conhecendo Escola. Confira o passo a passo completo aqui.

Texto: Marcelo Júnior/Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Daniel Guimarães/Ascom Seduc