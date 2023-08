Seduc prorroga prazo para inscrições de professores em cursos de especialização

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou até o próximo domingo (20) as inscrições para os três cursos de especialização oferecidos para professores da rede estadual do Pará, por meio do link. Em parceria com o Instituto Ânima, os profissionais podem se inscrever na especialização nano certificada em Educação Ambiental, Educação Financeira e Projeto de Vida. A iniciativa é fruto dos investimentos em educação ambiental no estado.

Com o intuito de fomentar a atualização profissional do corpo docente da rede estadual com foco em ações de meio ambiente, os cursos de pós-graduação oferecidos pela Seduc são gratuitos e com nano certificações de 30 horas.

As vagas são destinadas para todos os profissionais graduados da educação estadual, podendo optar entre Educação Ambiental, Educação Financeira e Projeto de Vida. A iniciativa ofertará cursos de pós-graduação de Educação Financeira e Projeto de Vida e um curso nanocertificado de Educação Ambiental, com início das aulas em 2024.

Com carga horária de 380h, a pós-graduação nanocertificada conta com aulas semanais síncronas (interação em tempo real entre os participantes) e atividades assíncronas (sem necessidade de interação em tempo real). A ação oferta um conjunto de materiais para suporte e aprofundamento dos conteúdos das aulas síncronas. Os cursos estão divididos em três módulos:

1- Módulo específico com 120h, em que o docente irá escolher a trilha específica que deseja seguir, entre Educação Ambiental, Educação Financeira e Projeto de Vida;

2 – Módulo comum com 120h focado em competências nucleares;

3 – Módulo eletivo com 140h em que os docentes terão a oportunidade de escolher disciplinas eletivas complementares.

Certificação – O Instituto Ânima é responsável pela criação do 1º curso de especialização nanocertificada do país. Esse é um conceito relacionado à educação e capacitação profissional altamente especializadas e focadas em competências específicas. Diferentemente de programas de certificação tradicionais, as nanocertificações oferecem uma abordagem mais ágil e flexível, permitindo adquirir habilidades e conhecimentos relevantes para as necessidades do mercado de trabalho de forma rápida e eficiente.

Sobre o Instituto Ânima – Criado em 2005 para representar as estratégias de atuação social do ecossistema Ânima, o Instituto tem por objetivo a produção científica a partir de metodologias autorais, implementadas por meio de programas formativos, para apoiar a formulação de políticas públicas da educação básica e do ensino superior.

Fonte: Agência Pará/Foto: Daniel Guimarães (Ascom Seduc)