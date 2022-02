Seduc realiza seleção de professores para intercâmbio no EUA

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (Cefor), está selecionando professores da rede estadual para intercâmbio nos EUA, a seleção vai ser realizada por meio de inscrição para no seletivo do programa de a aperfeiçoamento dos professores de língua inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI).

A iniciativa busca fortalecer a excelência no ensino da Língua Inglesa e oferecer aos participantes um conhecimento mais profundo das melhores práticas em metodologias de ensino, planejamento de aula e o uso da tecnologia em educação; promover entre os educadores o entendimento mais amplo sobre os EUA; desenvolver relações produtivas e duradouras entre educadores e professores dos Estados Unidos e de outras partes do mundo.

O projeto também visa contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos países dos participantes, e transformar os profissionais da educação em líderes e multiplicadores que, ao retornarem para suas respectivas localidades, apliquem e compartilhem as experiências e novas habilidades adquiridas com os colegas de profissão e alunos.

A duração do intercâmbio será de um semestre acadêmico de uma universidade americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e, também, no uso de tecnologias no processo educacional. O programa nos EUA ocorrerá entre os meses de agosto a dezembro de 2023, e incluirá um estágio supervisionando em uma escola de Ensino Médio, para que os participantes no DAI possam interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos americanos.

As inscrição serão feitas mediante o envio da documentação abaixo, identificando o assunto “Inscrição fulbright dai 2022-2023”, para o e-mail: cefor@seduc.pa.gov.br, até o dia 31 de março de 2022:

1 – Institutional Support And Reference Form (preenchido e assinado pela coordenação pedagógica da escola);

2 – Leave Approval Form em inglês e traduzido para o português (preenchidos e assinados pelo diretor escolar);

Obs: O visto será dado pela coordenação do Cefor, em todos os formulários, devidamente preenchidos e recebidos por e-mail.

3 – Currículo resumido;

4 – FY22 Fulbright DAI Application (formulário de inscrição);

5 – Cópia de um documento oficial de identificação: RG, CNH ou passaporte válido, além de cópia do histórico escolar e diploma de licenciatura em Letras – Inglês.

