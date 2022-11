Seduc reforça preparação dos estudantes da rede pública para o Enem 2022

Estar bem preparado é fundamental para responder a 180 questões e elaborar a redação dissertativa e argumentativa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A poucos para o início das provas, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) amplia o número de ações para garantir o conhecimento necessário e a competitividade dos candidatos em todo o Pará.

Uma das iniciativas é o Programa “Enem Pará Itinerante”, que já percorreu diversas localidades, e chegará com seus aulões neste sábado (05) aos municípios de Belém, Irituia, Marabá, Santarém, Tomé-Açu e Vigia de Nazaré. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), este ano cerca de 200 mil paraenses se inscreveram para o Exame, que será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro.

Apesar dos impactos na educação causados pela pandemia de Covid-19, Jhennyfer Santos disse que vem se esforçando para superar os obstáculos e conseguir a vaga no curso de Psicologia. “A internet ajudou bastante, mas nos limitou de algumas maneiras. Essa falta do contato presencial com o professor dificultou com que a gente tirasse nossas dúvidas, e acabamos ficando com alguns assuntos pendentes. Mas agora a situação é bem melhor, graças a esses aulões”, contou a estudante.

Planejamento – Segundo o coordenador das Ações Enem da Seduc, Diego Maia, a iniciativa oferece condições iguais para os candidatos em todo o território paraense. “A gente leva professores com experiência em cursinho, trabalhando conteúdos de alta recorrência, para que os alunos da rede pública estadual também tenham condições de disputar uma vaga nas universidades. A cada ano, temos conseguido aumentar os índices de aprovação e, mais uma vez, não será diferente”, ressaltou.

As revisões vão abordar conteúdos recorrentes, com questões presentes todos os anos nas provas, mas que ainda são difíceis para muitos alunos. Toda a programação é direcionada aos estudantes da rede pública estadual que estão concluindo o ensino médio em 2022, além daqueles que já terminaram esta etapa dos estudos em anos anteriores.

Durante os aulões, os participantes recebem materiais destinados a melhorar o desempenho no Enem e orientações para hábitos mais saudáveis nos dias que antecedem as provas. Os conteúdos serão revisados por especialistas nas quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática, além da Redação.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, informou que já foram criadas várias ações na Região Metropolitana de Belém e nos municípios do interior para preparar os alunos das escolas públicas para o Enem. “Você, que é estudante, continue acompanhando nossos aulões itinerantes. Por isso, mantenha os estudos em dia, porque tenho certeza que são aprendizados fundamentais, que vão somar com as aulas da sua escola e fazer a diferença na hora das provas”, destacou a titular da Seduc.

PROGRAMAÇÃO

Belém (Região Metropolitana)

Para quem for aluno do Polo Metropolitano Pré-Enem, a revisão será realizada a partir de 08 h, no auditório da Faculdade Faci Wyder, na Travessa Tupinambás, 461, bairro de Batista Campos. Para outros alunos da rede pública estadual e pessoas que já concluíram os estudos, o aulão será das 08 às 12 h, no auditório da Faculdade Estácio Belém, na Avenida Governador José Malcher, 1148, bairro Nazaré.

Irituia (Nordeste) – das 08 às 12 h – Auditório do Sintepp – Rua Coronel José Vieira, 28.

Marabá (Sudeste) – das 08 às 12 h – Facimpa – Folha 32, Quadra Especial 10.

Santarém (Oeste) – das 08 às 12 h – Centro Universitário Luterano de Santarém – Ceuls/Ulbra.

Tomé-Açu (Nordeste) – das 08 às 12 h – Escola Estadual Antônio Brasil.

Vigia de Nazaré (Nordeste) – das 08 às 12 h – Escola Estadual Bertoldo Nunes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rai Pontes