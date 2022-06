Seel abre período de rematrículas e matrículas para o projeto “Gol do Brasil”

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abrirá o período de rematrículas e matrículas para o projeto Gol do Brasil, iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol, em Belém. Serão disponibilizadas 240 vagas para os turnos da manhã e tarde. As inscrições para alunos antigos começam nesta segunda-feira (20). Já para novos alunos, a partir do dia 27 de junho. Ambas devem ser realizadas no horário das 9h às 15h, na sede da Secretaria, em Belém.

O projeto oferece aulas gratuitas de futebol de campo para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. Os pais ou responsáveis interessados devem comparecer, com duas fotos 3×4, a original e cópia do RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração de matrícula escolar da rede pública de ensino e o atestado de aptidão física.

“O projeto é um grande instrumento educacional através do esporte. E, com essa perspectiva, nós estamos estudando a expansão dele no estado até o final do ano”, diz Rayssa Talino, coordenadora geral do Projeto, em Belém.

Para Mayara Machado, mãe de um participante, a iniciativa fez com que seu filho se tornasse mais responsável. “O Gol do Brasil fez com que o Matheus se tornasse um menino bem disciplinado, atento e participativo, além de ensinar as habilidades de vida o que fez com que ele passasse a colocar em prática essas habilidades em casa e na escola, e é apaixonado pelo Projeto”, conta a mãe.

Serviço:

Rematrícula – Gol do Brasil

Período: 20/06/22 a 24/06/22

Hora: 9h às 15h

Matrícula para novos alunos

Período: 27/06/22 a 01/07/22

Hora: 9h às 15h

Local: Sede da Seel, localizado no km 3 da rodovia Augusto Montenegro.

Texto: Bianca Rodrigues/Ascom Seel

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação