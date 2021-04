Seel apoia paratletas do basquete em treinamento e aquisição de cadeiras de rodas

Dez atletas paralímpicos receberam apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) para a compra de cadeiras de rodas destinadas à prática de basquete, e também para os treinamentos visando à participação nos campeonatos oficiais da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeiras de Rodas (CBBC).

Estão sendo beneficiados pelo Estado Carlos da Silva, Azenilton dos Santos, Edleno Borges, Maykon da Silva, Eduardo Guimarães, Breno do Carmo, Alexandre Vieira, José Ricardo, Erivaldo Penha e Lucicléia da Costa. “O basquete foi amor à primeira vista. Mas tive que enfrentar grandes desafios. O preconceito em ser mulher e tantos ‘nãos’ que recebi quando pedi ajuda para praticar a modalidade e adquirir equipamentos foram muitos. Mas, mesmo assim, continuei lutando, e hoje me sinto muito feliz por fazer a diferença naquilo que realizo”, declarou Lucicléia.

Os paratletas, membros da Associação dos Deficientes Físicos do Pará (ADFPA), veem o esporte como oportunidade de melhoria da qualidade de vida, devido aos benefícios que traz a todos, em especial à pessoa com deficiência. Carlos da Silva contou como o basquete auxiliou sua evolução física, mental e social. “Entrei no esporte paralímpico em 2014, e nele adquiri autonomia e independência com o passar dos anos, e maior inclusão nesse meio. O esporte vem me proporcionando uma melhora de vida significativa, tanto na minha saúde física como mental”, reiterou.

Transformação – O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Arlindo Silva, ressaltou a importância de o atleta ter bons instrumentos para melhorar o desempenho. “Sabemos o quanto o esporte tem um poder transformador na sociedade. Sua função social é de extrema importância. Quando se trata de pessoa com alguma limitação, o esporte mostra que tudo é possível quando acreditamos, primeiramente, em nós mesmos. É motivador ver o empenho de cada um deles na sua modalidade”, acrescentou.

A equipe vai se preparar para o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeiras de Rodas Masculino – 2ª Divisão, e Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeiras de Rodas. As competições estão previstas para os meses de outubro e novembro de 2021. As datas ainda estão sendo definidas. (Texto: Bianca Rodrigues – Ascom/Seel).

Fonte: Agência Pará

Por Governo do Pará (SECOM)