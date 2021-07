Seel começa planejamento para fortalecimento de associações esportivas nos municípios

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), de 15 de junho a 15 de julho, junto às instituições que desenvolvem atividades esportivas no Pará, apontou que o futebol de campo é a modalidade mais ofertada às comunidades locais e que a maior dificuldade a ser superada para o desenvolvimento das atividades é a falta de materiais. O Diagnóstico Esportivo Estadual contou com a participação de 93 associações esportivas sediadas em 42 municípios.

“O relatório preliminar foi apresentado ao gestor do órgão, e estamos em análise de viabilização de políticas públicas – como, por exemplo, doação de materiais esportivos, capacitação aos protagonistas esportivos locais e prestação de auxilio jurídico para organização das associações – de forma a apoiar essas associações para o aperfeiçoamento do atendimento, de acordo com as necessidades de cada uma”, explicou Maurício Barreto, técnico em Gestão de Esporte da Seel.

Futebol de campo é a modalidade mais ofertada, seguida do futsal, vôlei, handebol e do basquete. Já na modalidade individual, as mais ofertadas são o karatê e o jiu-jitsu e ainda o atletismo. As maiores dificuldades elencadas pelas associações esportivas são a falta de recursos materiais e de estrutura, pois a maioria realiza as atividades em locais públicos ou espaços cedidos.

O levantamento servirá de base para subsidiar o plano de ações do órgão estadual visando a melhoria na rede de atendimento e fomento ao desporto ainda este ano.

O Diagnóstico Esportivo Estadual continua disponível via formulário – no site da Seel (www.seel.pa.gov.br) – com questões simples e objetivas como nome da entidade, data de fundação, município que atua, atividades que desenvolve, público atendido (sexo, faixa etária, quantidade), modalidades ofertadas, dificuldades encontradas para realização das atividades e o que ações anseia do Poder Público.

A Seel foi criada pela lei 6.215, de 28 de abril de 1999, sendo um órgão da administração direta do Estado do Pará que tem por finalidade institucional a formulação e a gestão das políticas e do Plano Estadual de Esporte e Lazer visando a promoção e estímulo da prática esportiva de modo a possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população.

A secretaria desenvolve os programas Vida Ativa na Terceira Idade (com 1.200 alunos com mais de 50 anos, da Região Metropolitana de Belém), Talentos Esportivos (com 600 alunos a partir de 7 anos, da RMB), Canoagem Pará (200 alunos em turmas em Oriximiná, Senador José Porfírio e Portel), e Gol do Brasil (com 230 crianças atendidas da RMB). Em razão da pandemia do novo coronavírus, as atividades estão suspensas, mas em estudo de retomada e de ampliação de atendimento. Já o programa Bolsa Talento contempla 94 atletas de diversas modalidades em edital vigente.

O Jogos Abertos do Pará (Joapa), um grande evento esportivo com atletas de todo o estado, disputado nas modalidades esportivas Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Tênis de Mesa e Futebol de Areia, também está em fase de retomada.

Em 2020, o Projeto Clínica de Formação Continuada capacitou um total de 90 pessoas entre profissionais de educação física e de pedagogia, acadêmicos e atletas, nos municípios de Itupiranga, Breves e Igarapé-Açu.

Texto de Paula Portilho (Ascom / Seel)

Fonte: Agencia Pará