Seel e FPF reúnem para tratar sobre visita técnica da Conmebol no Novo Mangueirão

A equipe técnica da Seel e membros da Federação Paraense de Futebol (FPF) reuniram na tarde de hoje (23), para tratar sobre a vistoria da Conmebol no Novo Mangueirão, que será realizada neste domingo (25), pela gerência operacional de departamento de seleções da Conmebol.

O objetivo da visita técnica é avaliar condições do local para receber competições à nível internacional de clubes e seleções. Neste período, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está na fase de definição dos locais que irão sediar os jogos de mando de campo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“A Conmebol tem esse papel técnico de vistoriar e credenciar para que o equipamento esteja habilitado para jogos internacionais de clubes e seleções. E o Novo Mangueirão se apresentou com um potencial para esses jogos, e naturalmente os radares foram estabelecidos para tentar trazer essas oportunidades”, ressaltou o Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A iniciativa da vistoria partiu do empenho do Governo do Estado em conjunto com a Federação Paraense de Futebol e CBF, visando inserir o Mangueirão na rota de grandes eventos esportivos à nível internacional. “A expectativa para a vistoria são as melhores possíveis pois sabemos o quanto o Novo Mangueirão é um estádio que reúne modernidade e tradição, e está dentro dos padrões de segurança, acessibilidade e conforto para sediar importantes competições esportivas”, afirmou o Secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Gleisson Oliveira

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação