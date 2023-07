Seel estimula prática esportiva e hábitos saudáveis em Salinas￼￼

Clima quente, diversão, esportes, lazer e hábitos mais saudáveis marcaram a segunda semana de programação do Projeto Verão 2023 da Seel. Veranistas e moradores do município que passaram pela Nova Orla do Maçarico, tiveram acesso a diversas atividades esportivas e de bem-estar, promovidas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Até o último final de semana de julho, do dia 27 a 31, o Projeto Verão Seel promove atividades gratuitas e abertas ao público na Nova Orla do Maçarico em Salinas, com orientação na academia ao ar livre, vôlei de praia, queimada, travinha, aula de ritmos e aeróbica. Os dias e horários seguem o seguinte cronograma: de quinta a sábado de 8h às 10h e de 16h às 18h e no domingo de 8h às 10h.

O professor de matemática, Leandro Duarte, esteve com o filho na atividade de Travinha. “É a primeira vez que eu participo do Projeto Verão, eu passei e vim conhecer como funciona, trouxe o meu filho que brincou bastante com outros amiguinhos que também passavam por aqui e resolveram participar. Eu estou gostando e pretendo voltar com ele”, afirma Leandro.

A veranista Victória Rocha, de 21 anos, está passando férias com a família em Salinas, ela montou um time feminino e aproveitou para brincar de travinha. “Eu gostei muito porque a molecada precisa realmente sair do celular e ter esse momentos vivendo com outras crianças, e nós também que viemos de Rondônia e brincamos aqui, eu amei”, disse a veranista.

A Marta Ribeiro, de 47 anos disse que já tem o esporte como estilo de vida e contar com orientações para treinar mesmo enquanto aproveita férias, foi um diferencial muito positivo para o verão de salinas. “Eu pratico atividade física todos os dias para aliviar um pouco o estresse do dia a dia e achei muito legal contar com esse projeto em Salinas. Vim conhecer a academia, gostei muito da estrutura e ainda pude contar com profissionais qualificados, assim não perco o ritmo e continuo fazendo exercícios para ter mais qualidade de vida”, avalia.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, comemora o sucesso do projeto. “Uma alegria indescritível proporcionarmos tanta diversão e esporte, de uma forma tão democrática, inclusiva e participativa. Trabalhamos muito para isto”, afirma o Secretário.

Projeto Verão Seel 2023

O Projeto Verão Seel faz parte da programação de Verão do Governo do Pará, executado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O projeto está sendo realizado nos finais de semana de julho em Salinas, com atividades de queimada, vôlei, travinha, aulão de ritmos e aeróbica, além da orientação dos professores de educação física, sobre como se exercitar de forma correta, para o público que faz atividade na academia ao ar livre. O projeto segue até o próximo final de semana, do dia 27 a 31, na Nova Orla do Maçarico.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação