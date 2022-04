Seel publicou o edital do Programa Bolsa Talento destinadas a atividades esportivas

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) publicou nesta quarta-feira (27) o edital do programa Bolsa Talento, a iniciativa busca estimular atletas de alto rendimento de modalidades esportivas, olímpicas, não olímpicas e paralímpicas.

Nesta primeira fase será primeiro realizado o cadastramento e a habilitação de Entidades Esportivas, bem como a indicação de eventos válidos para a concessão da bolsa Talento, por meio do formulário eletrônico, disponibilizado no site da Seel.

No total, 39 modalidades poderão indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias que estejam em plena atividade. Será entregue um benefício de 12 parcelas, de acordo com a categoria, sendo R$ 750,42 para a estadual e R$ 1.125,63 para nacional.

O processo de cadastramento será feito até o dia 16 de maio. O programa bolsa talento foi criado pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008 pelo Governo do Estado do Parácomo forma de estimular o desenvolvimento físico, social psicológico de atletas contemplados em modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras.

Por meio do projeto foi possível manter e aumentar o número de atletas que representam o Pará em competições regional, nacional e internacional. O critério para se tornar atleta do programa é o ranking construído a partir dos relatórios pelas federações á Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), gestora do programa.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a comissão de avaliação pelo telefone (91) 3201-2347 ou através do e-mail bolsatalento@seel.pa.gov.br

Acesse o edital completo http://www.seel.pa.gov.br/content/bolsa-talento

Foto: Ascom / SEEL