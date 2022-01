Seel realiza em Moju mais uma etapa de mobilização para os Jogos Abertos do Pará

Representantes da área de esportes de oito municípios participaram, nesta sexta-feira (14), da segunda reunião de mobilização para os Jogos Abertos do Pará (Joapa), em Moju, cidade-sede da Regional Baixo Tocantins. O encontro promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) esclareceu dúvidas sobre o regulamento geral e outros temas relacionados ao evento esportivo.As equipes da Seel e das prefeituras estão definindo programação e logística da competiçãoFoto: Ascom / SEEL

Equipes do Acará, Abaetetuba, Breu Branco, Barcarena, Cametá, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri e Moju conheceram detalhes sobre a décima edição dos jogos, incluindo fases e prazos para o período de adesão do município e da competição.

Representantes da Regional Tocantins participaram da reuniãoFoto: Ascom / SEEL“É de suma importância fazer esse alinhamento com esta regional para que seja um sucesso na prática, assim como em todas as comunidades esportivas que se dispõem ao Joapa neste ano. Cabe lembrar a todos que o esporte é um dos maiores mentores de transformação de vida. Essa é a nossa missão”, disse Nivan Noronha, titular da Seel.

Oscar Nonato, secretário Municipal de Esporte de Moju, afirmou que já tem experiência com o evento, e vai contribuir para o sucesso dos Jogos. “A expectativa é sempre grande quando se trata de um evento como o Joapa. Para nós, a integração de toda a comunidade é importante, não só dos atletas, mas das pessoas que estarão presentes”, acrescentou o secretário municipal.

Ainda neste mês serão realizadas mais duas reuniões de mobilização, nos municípios de Bragança, que faz parte da Regional Rio Caeté, no dia 19, e em Breves, Regional Marajó I, no dia 21.

