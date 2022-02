Seel realiza oficina de reparos em caiaques no município de São Caetano de Odivelas

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) promove em São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, a Oficina de Reparos em caiaques. A iniciativa faz parte das diretrizes do Projeto Canoagem Pará – Rios de Talentos, que servira para a manutenção das embarcações.

A oficina vai atender 20 pessoas, e acontece até a próxima sexta-feira (11), no Centro Cultural da cidade. O curso aborda técnicas com fibra de vidro para os reparos, que podem também ser utilizados em outros trabalhos como reservatório de água, os participantes do curso totalmente prático, vão aprender sobre os materiais químicos e o tipo de resina e suas aplicações.

Depois de algum tempo de uso, os caiaques apresentam problemas comuns, ocasionando um desgaste nas embarcações e a iniciativa possibilita os concertos necessários e incentiva a geração de renda.

“A oficina tem o objetivo de fazer com que as pessoas que vão trabalhar no projeto, consigam fazer os reparos e instalar a situação de embarcações, para que não venha prejudicar o andamento do projeto na cidade. E com isso vem exatamente a geração de renda, porque também é usado a fibra, resina, para manutenção de piscina, caixa d’água, enfim o foco é a embarcação. Daí eles vão olhar essa experiência para aplicar em outras áreas”, disse Márcia Corrêa, coordenadora e instrutora do projeto.

De acordo com a Seel, a cidade de São Caetano também irá receber a capacitação específica para atuação no projeto, no período de 21 a 25 de fevereiro, juntamente com a inauguração do núcleo.

“O município de São Caetano de Odivelas está sendo muito agraciado pelo Governo do Estado, em várias ações. O projeto Canoagem, pará nós, é de extrema importância até porque temos um rio que é o nosso rio Mojuí. O projeto vem inclusive atender uma demanda muito importante da nossa sociedade que é a demanda da adolescência. Então, ele vai favorecer não só o turístico, mas também no esporte”, disse Leila Felipa, prefeita de São Caetano.

Sobre o Projeto

A iniciativa tem o objetivo de ministrar aulas de canoagem de velocidade para adolescentes e jovens de 13 a 18 anos, incentivando a importância do esporte e respeito ao meio ambiente. Atualmente, o projeto está em Oriximiná, São Domingos do Capim e Portel.

Foto: Reprodução Internet