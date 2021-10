Seel vai realizar em Belém o primeiro passeio ciclístico

A secretaria de estado de esporte e lazer (Seel) vai promover no próximo dia 21 de novembro, o 1° passeio Ciclistico, que tem como objetivo promover um passeio mais saudável, e incentivar a população a usar a bicicleta como atividade físico – desportiva de transporte, que trabalha, ainda, a saúde como condicionamento físico e mental.



O evento vai começar no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão, no horário das 6h, e irá percorrer até Icoaraci com retorno ao mangueirão. as inscrições para participar do evento estão abertas e devem ser realizadas no site da secretaria. Além do passeio, os participantes vão concorrer ao sorteio de bicicletas. Todos os inscritos para o passeio ciclístico receberá um kit, acompanhado de um número para o sorteio das bicicletas.



Link para inscrição: Inscrições: https://bityli.com/wh0Hx8

Foto: Shutterstock / Sport Life