Sefa abriu inscrição nesta segunda-feira para Concurso Público

A Secretaria da Fazenda (Sefa) que prevê o preenchimento de 200 vagas para o nível superior, abriu inscrição nesta segunda-feira (10). Os interessados em participar do concurso público C-213, terão até o dia de fevereiro para se inscrever, no site da empresa organizadora do certame, bem como, acompanhar o cronograma do processo em www.portalfadesp.org.br.

O concurso faz parte da estratégia de fortalecimento do serviço público, além de gerar mais oportunidade e desenvolvimento ao estado. Os candidatos que forem selecionados no certame receberão treinamento para atuar nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização.

As provas estão previstas para acontecer nos dias 20 e 27 de março de 2022 de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. 10 vagas são para inicio imediato no cargo de fiscal de receitas estaduais, mais 40 para cadastro reserva e 38 para auditor de receitas estaduais, mais 112 para cadastro reserva.

Foto: direcaoconcursos