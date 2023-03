Sefa amplia rede arrecadadora para pagamento de impostos estaduais

A partir desta segunda-feira (13), mais um correspondente bancário passará a fazer parte da rede bancária autorizada para pagamento de impostos estaduais, recolhendo o Documento de Arrecadação do Estado (DAE). Com a entrada do novo banco, passam a ser sete os arrecadadores disponíveis para pagamento do DAE no Pará: Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Itaú, e agora, o Santander.

O Governo do Estado do Pará reforça não recebe impostos e taxas estaduais por meio de pix, cartão de débito ou crédito. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) informa que o recolhimento dos impostos e taxas estaduais só pode ser feito utilizando o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), emitido no Portal de Serviços da Sefa na internet.

“Para obter os descontos do IPVA 2023, por exemplo, o contribuinte consulta os valores, as datas de pagamento e emite o DAE somente no Portal de Serviços da Sefa. Não é possível emitir DAE de pagamento de impostos e taxas estaduais em outro local. Alguns contribuintes informaram à Sefa ter recebido email com boletos de pagamento. A Sefa não envia DAE por e-mail, a menos que haja solicitação formal pelo contribuinte, durante o atendimento personalizado”, esclarece o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

Em caso de dúvidas e para maiores informações, interessados devem telefonar ou enviar mensagem para 0800.725.5533, de segunda-feira a sábado, das 8h às 18 h; contatar a Sefa pelo email atendimento@sefa.pa.gov.br ou pelo chat no site www.sefa.pa.gov.br .

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação