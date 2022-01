Sefa aplica multa de R$ 65 mil por transporte ilegal de garrafas de cerveja na rodovia BR-316 no Pará

Agentes da Secretaria da Fazendo do Pará (Sefa) multaram e mais de R$ 65 mil condutor que transportava garrafas de cerveja sem nota fiscal válida, em São Francisco do Pará, nordeste do estado.

De acordo com a Sefa, a abordagem ao caminhão aconteceu nesta quarta-feira (19), no quilômetro 82 da rodovia BR-316. A carga saiu do município do Acará e tinha São Luís do Maranhão como destino. No caminhão haviam 24 mil garrafas de cerveja.

“Durante a parada na unidade fazendária, o transportador apresentou uma nota fiscal com divergência na quantidade, produtos e data de emissão. Ao consultarmos o sistema, verificamos que a nota original estava cancelada no ambiente nacional”, informou o auditor fiscal de receitas estaduais Volnandes Pereira, coordenador da unidade de controle de mercadorias em trânsito da Sefa em Belém.

Segundo o órgão, o valor total da mercadoria foi estimada em R$ 122 mil. Agente da Sefa lavrou um Termo de apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 65,966 mil, referente imposto e multa, que foi pago e a mercadoria foi liberada.

