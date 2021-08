Sefa apreende 100 toneladas de carga com suspeita de contrabando

Quatro carretas com mercadorias suspeitas de contrabando foram apreendidas na sexta-feira (20), por fiscais da Coordenação de Mercadorias do Itinga, em Dom Eliseu, no Sudeste do Pará, e serão trazidas para a Região Metropolitana de Belém. Os quatro veículos transportavam 100 toneladas de mercadoria irregular, e foram retidos na unidade da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) devido às notas fiscais inidôneas.

Durante a fiscalização na unidade fazendária, os motoristas apresentaram notas fiscais incompatíveis com a operação de transporte. Ao serem confrontados, informaram que a carga não tinha nota fiscal e era originária da China. Eles abandonaram as carretas no local e fugiram.

A equipe da Secretaria da Fazenda informou o fato à Receita Federal do Brasil, a quem caberá verificar a autenticidade da mercadoria e sua origem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada, e irá apurar também possíveis crimes, como transporte de mercadoria ilícita.

Neste sábado (21) foram tomadas as providências administrativas para o deslocamento das carretas. Esta é a maior carga de contrabando já apreendida numa unidade fazendária estadual no Pará.

Trabalho conjunto – De acordo com o coordenador da Coordenação do Itinga, Virgilio Gomes, as quatro carretas saíram do município de Acará. Três tinham como destino a cidade de Guarulhos, em São Paulo, e uma seguiria para Estreito, no Maranhão. “Ainda não sabemos com exatidão o conteúdo das carretas, mas tudo indica ser mercadoria importada. Os detalhes de quantidade e valores serão conhecidos durante a semana, com a fiscalização física que será feita na área metropolitana. É importante destacar a ação de fiscalização conjunta com a RF e PRF, o que garante o êxito da operação do início ao fim”, informou.

“A Secretaria da Fazenda viabiliza o local para dar suporte à operação de verificação da mercadoria. Se comprovado o contrabando, ou descaminho, tudo será entregue à autoridade fiscal federal”, acrescentou o fiscal de receitas estaduais.

