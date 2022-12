Sefa apreende 104 fardos de baralho com irregularidades em Santarém 

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Portos e Aeroportos apreenderam na última quinta-feira (15), no Porto Estadual localizado na orla de Santarém, no Baixo Amazonas, 104 fardos de baralhos que estavam sendo transportados de barco.

“A mercadoria era proveniente de Manaus, Amazonas, e tinha como destino declarado na nota fiscal a cidade de Santana, no estado do Amapá. No entanto, o transportador atracou no porto paraense para realizar o desembarque do produto, caracterizando quebra de trânsito, que é quando o documento fiscal aponta um local de destino e a mercadoria vai para outro. Ele também estava irregular quanto à emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e”, explicou o coordenador da unidade fazendária, Virgílio Silva Júnior.

A carga tem valor de R$ 242 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 74mil, referente ao ICMS e multa. A mercadoria segue apreendida aguardando o recolhimento do imposto.

Fonte: Agencia Pará/Foto: Ascom/SEFA