Sefa apreende 2.600 antenas parabólicas em Dom Eliseu  

Fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), município de Dom Eliseu, no km 1.481 da rodovia BR 010, nordeste paraense, apreenderam, no dia 04/11, 2.600 antenas parabólicas que viajavam de Manaus, (AM) com destino a São Paulo sem nota fiscal. O valor da mercadoria é de R$ 302.822,00.

“Ao realizar a parada no posto fiscal foi verificado que a mercadoria não possuía documentos fiscais, viajando apenas com declaração de transporte. Já é a quarta carreta retida na unidade fazendária do Itinga nas mesmas condições”, informou o coordenador do Itinga, fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 103.565,12, referente a ICMS e multa fiscal.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação