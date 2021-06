Sefa apreende 20 mil litros de leite transportado de forma irregular no sudeste do PA

Os caminhões tentavam sair do estado sem o recolhimento do ICMS.

Três caminhões que transportavam 20 mil litros de leite in natura irregularmente foram apreendidos no ramal de Esperantina, na BR-230, que fica a 45 km de Marabá, sudeste do Pará. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) nesta segunda-feira (7).

De acordo com a Sefa, os caminhões com a carga tentavam sair do Pará sem realizar o pagamento do Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). A mercadoria saiu do município de Piçarra, no sudeste paraense e tinha como destino Augustinópolis, no Estado do Tocantins.

Os veículos foram conduzidos ao posto fazendário em Jarbas Passarinho, no município de Palestina do Pará. A carga foi avaliada em R$34 mil e o transportador foi autuado com lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD). A multa, foi valor de R$6.600 foi aplicada, o imposto recolhido e a mercadoria liberada.

Fonte G1