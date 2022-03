Sefa apreende 273 kg de filé de salmão em Marabá 

Uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, em Marabá, sudeste do Estado, apreendeu na sexta-feira (18), 273 kg de filé de salmão.

O caminhão que transportava a carga vinha do Ceará com destino a Marabá e ao ser parado pela fiscalização no posto fiscal do km-9 da Rodovia Transamazônica apresentou notas fiscais do peixe congelado.

“O que chamou atenção da fiscalização foi que uma das notas fiscais se referia a devolução de 27 quilos de mercadoria. A equipe resolveu conferir o conteúdo do caminhão e foi constatada a tentativa de burlar o Fisco. Foram encontrados 273 kg de peixe que não estavam acobertados por nenhuma documentação fiscal, portanto, sem recolhimento do imposto estadual”, informou o coordenador da unidade fazendária de Carajás, Gustavo Bozola.

O valor da mercadoria é de R$ 14,150 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito de R$ 4,330 mil, referente a ICMS mais multa. O valor foi recolhido ao Tesouro estadual e a mercadoria liberada.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação