Sefa apreende 2,8 mil caixas de cachaça em São João do Araguaia

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam uma carga com quase 3 mil caixas de cachaça no KM-16 da Transamazônica, no município de São João do Araguaia. Por conta de irregularidades na nota fiscal, toda a carga, que totaliza 33,6 mil garrafas, foi confiscada.

O caminhão que trazia a carga irregular veio do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Pacaraima, em Roraima. “Ao realizarem as pesquisas no sistema, os fiscais da Sefa encontraram nota fiscal equivalente à mesma carga, destinada a Belém/Pa, porém não apresentada”, explicou o coordenador da unidade de Carajás, Rafael Brasil.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no total de R$ 113.628,35, referente a ICMS e multa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação