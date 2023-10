Sefa apreende 28 pneus de caminhão transportados sem documento fiscal

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de mercadorias em trânsito, apreenderam no sábado (21), no posto fiscal de São Francisco do Pará, nordeste paraense, 28 pneus para caminhão transportados sem documento fiscal.

A mercadoria, que saiu do Estado do Amazonas com destino a São Paulo, teve o valor estimado em R$ 49 mil.

“O condutor do veículo, vindo de Presidente Figueiredo (AM) com destino a Jardinópolis (SP) apresentou à fiscalização uma nota fiscal referente ao transporte de um motor. A equipe fazendária desconfiou do peso do veículo, realizou a conferência física da carga e encontrou os pneus junto com o motor informado na nota fiscal”, disse o coordenador da unidade da Sefa, Volnandes Pereira.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 15.178,52, referente ao ICMS e multa. A mercadoria foi liberada para seguir viagem após o recolhimento do imposto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação