Sefa apreende 364 mil em confecções sem nota fiscal em Cachoeira do Piriá  

A mercadoria saiu de Fortaleza, no Ceará, com destino a Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e sofreu um Termo de Apreensão

A unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, apreendeu 120 fardos de confecções transportadas sem nota fiscal. O flagrante ocorreu, nesta quarta-feira (6), na divisa com o Maranhão.

O coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil, informou que o veículo, um ônibus, por fora parecia transportar passageiros, mas os bancos internos foram retirados para abrir espaço e transportar mercadorias.

“(O ônibus) encostou no pátio da fiscalização na unidade do Gurupi, porém o motorista se evadiu sem apresentar a documentação fiscal. A equipe da Sefa foi em perseguição ao veículo e o alcançou. Após retorno, o transportador apresentou notas fiscais totalizando 35 mil reais em mercadorias. A equipe conferiu a carga. Após conferência verificamos que além do declarado nos documentos fiscais, havia mais 120 fardos de confecções não declarados, totalizando o valor de R$ 364 mil”, informou o coordenador, Rafael Brasil.

A mercadoria saiu de Fortaleza, no Ceará, com destino a Abaetetuba, no Baixo Tocantins, no Pará. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 111,304 mil, referente a ICMS e multa.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)