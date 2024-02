Sefa apreende 4,3 toneladas de embalagens em Dom Eliseu

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam em Dom Eliseu, na BR-010, na sexta-feira (08), 4,3 toneladas de embalagens do tipo bombona plástica, recipientes multifuncionais que servem para o transporte e armazenagem de produtos diversos, desde alimentos a combustíveis. O valor da mercadoria é de R$49.300,00.

“O caminhão baú oriundo de Goiânia (GO) com destino a várias localidades no Estado, parou na unidade da Sefa no Itinga. Com o início das ações de fiscalização, os servidores desconfiaram do peso do caminhão, pois perceberam os eixos baixos do veículo, que foi levado para a balança de pesagem”, contou o coordenador da unidade da Sefa, Gustavo Bozola.

O peso ultrapassou 4.3 toneladas do que estava na nota fiscal. Então foi feita a vistoria física da mercadoria, quando foram encontradas as 725 bombonas plásticas de diversos volumes sem nota fiscal. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) Tad no valor de R$ 24.976,67.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação