Sefa apreende 45 mil garrafas de cachaça com notas frias

Fiscais de receitas estaduais da coordenação de mercadorias em trânsito de Belém, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, no sábado (29), uma carga composta por 3.750 caixas de cachaça supostamente destinadas ao estado de Roraima. O carregamento saiu de Brasília acompanhado por notas fiscais inidôneas. A carga composta por 45 mil garrafas, foi acompanhada durante todo o percurso no Estado e foi apreendida ao entrar na região metropolitana de Belém.

A mercadoria foi avaliada em R$ 75 mil e foi lavrado Termo de apreensão e depósito (TAD), no valor de R$ 69 mil.

O trabalho de fiscalização iniciou na unidade fazendária do Itinga, localizada na BR-010, no município de Dom Eliseu, nordeste do Estado, na fronteira com o Maranhão. O transportador apresentou as notas fiscais tendo como destino a cidade de Boa Vista, RR. A mercadoria foi liberada, mas a Sefa iniciou um procedimento de apuração, contatando os Fiscos de Brasília, local de saída da mercadoria, e de Roraima, suposto local de destino, e descobriu que as duas empresas não existiam no local informado no documento fiscal.

“Esta operação exigiu consulta a outros fiscos e articulação da equipe. O Fisco de Roraima constatou que a empresa destinatária não existia no local indicado. Acompanhamos a mercadoria até o melhor local para abordagem. Sabemos que a carga não ia pra Roraima, e possivelmente ficaria no Pará. Por isso a autuação”, informou o coordenador de mercadorias em trânsito de Belém, auditor fiscal de receitas estaduais Volnandes Pereira.

A ação fiscal articulada em conjunto culminou com a apreensão da mercadoria e a suspensão do estabelecimento remetente no Distrito Federal. “A presença da fiscalização nas áreas de fronteira é importante porque coíbe este tipo de atividade ilícita”, opina o diretor de Fiscalização da Sefa, Paulo Veras.

Até o momento não houve pagamento e a mercadoria segue retida.

Bebida

Na madrugada deste domingo (30), no Itinga, foi apreendida carreta com 9.174 garrafas de 2 litros de energético e 47.040 latas de 350 ml de cerveja, vindas de Águas lindas de Goiás, sem recolhimento do imposto estadual. Mercadoria foi avaliada em R$ 131 mil e foram lavrados dois TAD, no valor de R$ 70,782 mil.

Com a diminuição das chuvas e o início do período de veraneio, há tendência a aumentar o trânsito de mercadorias nas áreas de fronteiras.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

Fonte: Agência Pará/ Foto: Divulgação