Sefa apreende 5.8 toneladas de mercadorias diversas no nordeste paraense ￼￼

Durante fiscalização fazendária realizada no dia 08/06, na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no Itinga, na rodovia BR-010, município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, foram apreendidas 5,8 toneladas de mercadorias diversas, cujo valor é de R$ 96.908,00, numa carreta oriunda de Lagoa da Prata, MG, com destino ao estado do Pará e Amapá.

“A coordenação da Secretaria da Fazenda no Itinga, em conjunto com coordenação de controle de mercadorias em trânsito de Belém e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam a carreta transportando diversas mercadorias como eletrodomésticos, recipientes plásticos, roupas de cama mesa e banho e outras. Após a pesagem do veículo, constatou-se que havia no veículo 5.8 toneladas de mercadorias sem documentação fiscal”, informou o coordenador da unidade Gustavo Bozola.

Foi necessário fazer a contagem e precificar toda a mercadoria encontrada, o que demorou dois dias. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 53.028,00.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação