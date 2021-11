Sefa apreende 500 estacas de madeira sem nota fiscal em Tucuruí

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizaram uma operação de fiscalização relâmpago na rodovia PA-150, no trevo de acesso à cidade de Tucuruí, sudeste paraense, no último sábado (06), e apreenderam 500 estacas de madeira, que estavam sendo transportadas de Goianésia do Pará com destino a Tucuruí.

“A mercadoria se encontrava sem nenhum tipo de documentação fiscal. A equipe fez a contagem das 500 estacas, cujo valor foi estimado em R$17,500 mil e lavrou Termos de Apreensão e Depósito no valor de R$ 5,355 mil”, informou o coordenador de mercadorias em trânsito da unidade Carajás, Gustavo Bozola.

No mesmo local também foram apreendidos 6 toneladas de queijos e 10 toneladas de manteiga, no valor de R$169 mil, que saíram de Sapucaia, no Pará, com destino a Belém. ” O veículo foi abordado no trevo de acesso a Tucuruí pela equipe de fiscalização e apresentou nota fiscal não condizente com a operação. Foi apresentada uma nota de transferência para mesma empresa, porém, a mercadoria seria vendida em Belém. A nota foi desconsiderada e lavrado um TAD no valor de 51 mil”, informou Bozola.

A fiscalização foi realizada pelas equipes da coordenação de Carajás, coordenação de mercadorias em trânsito de Belém e coordenação regional da Sefa em Tucuruí.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

Fonte: Agência Pará